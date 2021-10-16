فاروق جعفر : طارق حامد «مدرسة» ورقم واحد في مركزه

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أشاد فاروق جعفر المستشار الفني للجنة المؤقتة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، أن طارق حامد، لاعب خطا وسط الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، بالمستوى الذي يقدمه مع الفريق خلال السنوات الماضية.

وقال فاروق جعفر في تصريحات تليفزيونية إن طارق حامد رقم واحد في مركز خط الوسط في مصر، فهو تركيزه في كرة القدم فقط، ويعمل دائمًا على التطوير من أدائه لأنه يعتبر كرة القدم مهنة.

وأضاف:«طارق حامد (مدرسة)، فهو يرفع من الروح المعنوية للاعبين خلال المباريات ويحفزهم على تحقيق الفوز في المباريات»، مؤكدًا:«اللاعبون كانوا سببًا رئيسيًا في التتويج بالدوري وليس الادارة والجهاز الفتي، لأنهم تغلبوا على المشكل، وكان لديهم تركيز كبير للفوز بالبطولة».

وأشار :«سيتم عقد جلسة مع طارق حامد، عقب مباراتي توسكر الكيني، في بطولة دوري أبطال افريقيا من اجل حسم تجديد التعاقد معه، والذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل».