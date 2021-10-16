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تعرف على تشكيل المتوقع أمام توسكر في دوري أبطال إفريقيا

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تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع أمام توسكر في دوري أبطال إفريقيا تعرف على تشكيل المتوقع أمام توسكر في دوري أبطال إفريقيا

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يحل الفريق الكروي الأول بنادي عند الثانية عصر اليوم السبت ضيفا ثقيلا على نظيره توسكر بطل كينيا على أرض ملعب الأخير في ذهاب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم للموسم الجديد 2021/2022.

وتنطلق مباراة الزمالك أمام توسكر الكيني عند الساعة الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة وهو ما يوافق الثالثة عصراً بتوقيت مكة المكرمة والرابعة عصراً بتوقيت الإمارات.

ويحتضن ملعب «نيايو ناشيونال» في كينيا المباراة الصعبة بين الزمالك ونظيره توسكر ضمن ذهاب منافسات دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المتوقع أن يخوض الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك المباراة بتشكيلة تضم:

في حراسة المرمى: أبوجبل

في خط الدفاع: أحمد فتوح ومحمود حمدي الونش ومحمود علاء وحمزة المثلوثي

في خط الوسط: طارق حامد وإمام عاشور ويوسف أوباما.

في خط الهجوم: أحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي وسيف الدين الجزيري.

المصرى اليوم

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