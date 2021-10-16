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9 ميداليات متنوعة لمصر في بطولة أفريقيا ضمن منافسات بطولة العالم

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9 ميداليات متنوعة لمصر في بطولة أفريقيا ضمن منافسات بطولة العالم 9 ميداليات متنوعة لمصر في بطولة أفريقيا ضمن منافسات بطولة العالم

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حصلت على 9 ميداليات متنوعة بواقع ذهبيتين و6 ميداليات فضية وميدالية برونزية في بطولة أفريقيا للرماية للأطباق المروحية، ضمن منافسات بطولة العالم للرماية للاطباق المروحية، والتى اقيمت على ملاعب ميادين الرماية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح ، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 11 وحتى 18 أكتوبر المقبل، بمشاركة 350 رامِ ورامية من 15 دولة عربية وأجنبية وهي مصر «الدولة المنظمة»، إيطاليا، الولايات المتحدة الأميركية، فرنسا، انجلترا، اسبانيا، البرتغال، الارجنتين، ارمينيا، التشيك، المجر،الامارات، سوريا، ، ليبيا، سوريا.

وجاءت النتائج كالتالى:

في البطولة المفتوحة: فاز بالمركز الأول اليكساندرو من ايطاليا وأحمد عشرة من مصر الثانى ولقب أفريقيا وماثيو فرنسا الثالث

في بطولة الناشئين: محمد قازم باكستان الأول ويوسف شرف مصر الثانى ولقب أفريقيا ويوسف ماضى مصر الثالث

في السيدات: ديون روجرز انجلترا الأول وسحر طلعت مصر الثانى ولقب أفريقيا وسيجلندا من فرنسا الثالث

في بطولة الاساتذة: فاز مجدى شفيق مصر الاول ولقب البطولة وكريستوفر من انجلترا الثانى وميشيل من امريكا الثالث

في الرواد: أندريا من ايطالى الأول ومحمود الإتربى بالمركز الثانى ولقب البطولة وأحمد مرسى من مصر الثالث

في الشباب: شريف محمود من مصر الأول ولقب أفريقيا وفرانسيس انجلترا الثانى وفرجوس انجلترا الثالث
وفى الفرق في البطولة المفتوحة رجال: حصل الفريق الايطالي على المركز الأول، والفريق المصري المكون من (يحيي عشرة.. فرانكو دوناتو.. عاطف نعيم) على المركز الثاني، والفريق الأرجنتيني على المركز الثالث

وفى منافسات الفرق للشباب حصل فريق ايطاليا أيضا على المركز الأول، والفريق المصري المكون (هاري فارتان.. صلاح قاسم.. ياسين العمدة) المركز الثاني والفريق الإنجليزي على المركز الثالث.

ولقد حصد اللاعبون المصريون في الفردى على القاب البطولة الأفريقية في كافة المنافسات لحصولهم على المراكز الثلاث الاولى وسط لاعبو أوربا

قام بتحكيم البطولة مجموعة من الحكام الدوليين من بينهم من مصر: عمرو أبو العز، برج مشجيان، مجدي شفيق، صلاح قاسم، عاطف نعيم، أيمن عطية، طارق عثمان، ميساك ليون برئاسة أحمد العمراوى.

المصرى اليوم

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