محمد فضل: مواجهة الأهلي وبطل النيجر «سهلة».. وموسيماني «حافظ» أفريقيا

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كشف محمد فضل نجم الأهلي السابق، عن رؤيته الفنية لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع الحرس الوطني بطل النيجر.

ويلتقي الأهلي مع الحرس الوطني، مساء اليوم السبت، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال افريقيا.

وقال محمد فضل في تصريحات تليفزيونية إن مباراة الأهلي أمام الحرس الوطني، ستكون سهلة، نظرًا لفارق الامكانيات والخبرات بين الفريقين، مؤكدًا على أن الفريق الأحمر مكتمل الصفوف، واللاعبون لديهم تركيز كبير على تحقيق الفوز، لذلك لست قلقًا على الفريق».

وأضاف : «على الرغم من تحفظي الجنوب افريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، في المباريات المحلية، ولكنه حافظ أفريقيا كويس، وهذا ظهر جليًا منذ توليه تدريب الفريق الأحمر منذ موسمين».