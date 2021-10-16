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يرى محمد فضل نجم الأهلي السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قادر على تخطي عقبة توسكر الكيني.

ويلتقي الزمالك مع توسكر الكيني، ظهر اليوم السبت، في العاصمة الكينية نيروبي، في إطار مباريات دور الـ32 من بطولة دوري أبطال افريقيا.

وقال فضل في تصريحات تليفزيونية : «الزمالك قادر على تخطي عقبة توسكر الكيني، بشرط أن يكون هناك تركيز كبير من اللاعبين والاستعداد الجيد للمباراة وعدم التهاون أمام المنافس».

وأضاف:«غياب مدافع الفريق الأبيض محمد عبدالغني، بسبب خطأ اداري (كارثة)، خاصة أن الفريق الأبيض يعاني من عجز في مركز خط الدفاع، ولكن لا يوجد أي قلق على الفريق الأبيض في مباراة اليوم».