تألُّق خيل أبناء الملك عبدالله في ثلاثة أشواط بسباقات موسم الرياض

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"الملثمة" للأمير فيصل بن خالد تخطف جائزة سباقات الخيل التقديرية

ظفرت الفرس الملثمة ابنة الفحل دبي دستنيشن للمالك الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز بجائزة نادي سباقات الخيل التقديرية؛ وذلك عقب فوزها بالمركز الأول في الشوط السابع خلال حفل سباقات موسم الرياض الذي أقيم الجمعة في ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية.

وتفصيلاً، واصلت خيل الأمير فيصل بن خالد تألقها؛ إذ حقق الجواد سودد ابن الفحل تابيزار المركز الأول في الشوط الخامس، فيما حقق الجواد هذاف ابن الفحل دبي دستنيشن المركز الأول في الشوط الحادي عشر.

وخطفت خيل أبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز الأضواء بعد حصدها المركز الأول في ثلاثة أشواط؛ إذ حققت الفرس هاتي ابنة النجم الثاقب المركز الأول في الشوط الثالث، كما حققت الفرس غضبة ابنة الفحل النجم الثاقب المركز الأول في الشوط الثامن، وكذلك فعل الجواد ما يهمه ابن الفحل مونت ريدج في الشوط التاسع.

وتألقت خيل المالك رفاعي صنت الغريبان في شوطين؛ إذ حقق الجواد زاندر ابن الفحل أوسيس دريم أولوية الشوط الرابع، وفي الشوط العاشر حقق الجواد عويس ابن الفحل بايرون المركز الأول.

واستمرت الإثارة في بقية الأشواط؛ إذ حقق الجواد احلم ابن الفحل درباس للمالك عبدالعزيز بن معلا السهلي المركز الأول في الشوط الأول، وخطف الفرس عين التين ابنة الفحل ماشو ماشو للمالك أسامة عبدالعزيز الدغيري المركز الأول في الشوط الثاني، وفي الشوط السادس حقق المركز الأول الجواد خالد الزاملية ابن الفحل خالد البويبية للمالك صالح ناصر جليدان آل عباس.

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