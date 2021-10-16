النائب أحمد رمزي في بيان عاجل حول واقعة «لقاحات كورونا»: جريمة في حق المواطنين

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وصف النائب أحمد رمزي عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، واقعة العثور على لقاحات كورونا على جانب الترعة بمحافظة المنيا، أنها كاشفة عن إهمال جسيم يرقى إلى مرتبة الجريمة في حق المواطنين، تتطلب محاسبة المسؤولين في أسرع وقت.

وقال النائب في بيان عاجل تقدم به للمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إنه من المحزن أن تحدث هذه الواقعة قبل أسبوع، ولم يتحرك أحداً حتى الآن، في وقت تسعى فيه أجهزة الدولة للحصول على لقاح تتصارع عليه الدول لتحصين مواطنيها، بجانب سعي الدولة لتصنيعه محلياً لتغطية أنحاء الجمهورية لتحصين المواطنين من وباء كورونا.

وتابع: واقعة عثور أهالي قرية أبشاق بمركز بني مزار على عشرات الآلاف من لقاح كورونا المستجد ملقاة على جانبي ترعة القرية، لم يتم استخدامها، جريمة بحد ذاتها وإهمال يقتضي تحقيق عاجل، ومحاسبة المسؤولين عنها في أسرع وقت.

ودعا النائب، الحكومة للتصدي لحملات دعائية اعتبرها «غير وطنية» تدعو المواطنين للتهرب من تلقي لقاح كورونا، قال إن الهدف منها التشكيك في فاعلية اللقاحات، وحماية الدولة لمواطنيها.