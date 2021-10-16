الأهلي لتحقيق فوزه الأول.. والشباب لمواصلة نتائجه الإيجابية.. وأبها لوقف نزيف النقاط

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قطار دوري المحترفين يعود للدوران مجددًا ويصل للجولة الثامنة

يعاود قطار دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الدوران مجددًا بعد توقُّف دام قرابة أسبوعين نظير فترة التوقف الدولي، التي كان فيها المنتخب الوطني الأول على موعد مع الجولتَيْن الثالثة والرابعة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022؛ ليتوقف في محطته الثامنة التي تنطلق اليوم بـ4 مواجهات نارية.

ويحل الشباب ثامن الترتيب بـ9 نقاط ضيفًا ثقيلاً على الباطن صاحب المركز الثالث عشر بـ6 نقاط على ملعب نادي الباطن بمدينة حفر الباطن.

ويسعى الضيوف لمواصلة نتائجهم الإيجابية بالعودة بنقاط المباراة للاقتراب من رباعي المقدمة، ولتأكيد تحسُّن أداء الفريق في المباريات الأخيرة، وأنه استعاد عافيته بعد البداية المتعثرة.

ويمتلك المدير الفني البرازيلي شاموسكا كتيبة من النجوم القادرة على قلب الموازين لمصلحة الفريق، يأتي في مقدمتهم النجم الأرجنتيني إيفر بانيغا، والنيجيري إيغالو، والحارس فواز القرني، وهتان باهبري.

وفي المقابل يأمل الفريق السماوي استغلال عاملَي الأرض والجمهور لإيقاف هدر النقاط، والعودة لسكة الانتصارات الغائبة عن الفريق منذ الجولة الثانية للابتعاد عن مناطق شبح الهبوط.

وعلى ملعب مدينة المجمعة الرياضية يلتقي الفيحاء سادس الترتيب بـ10 نقاط نظيره الرائد صاحب المركز الخامس بـ11 نقطة.

ويتطلع الفيحاء لتجاوز كبوة الجولة الماضية أمام الشباب، التي أبعدته عن الاستمرار والوجود في مربع الأربعة الكبار؛ فالفريق بقيادة المدرب الصربي رازوفيتش مطالَب بالعودة لطريق الانتصارات للاقتراب أكثر من متصدر الترتيب، ولاسيما مع تبقي مواجهة مؤجلة مع الهلال.

في حين يبحث الرائد عن استعادة توازنه والعودة لسكة الانتصارات التي غابت عنه في الجولتين السابقتين وذلك بعد تعادله أمام الفيصلي وخسارته من ضمك ليتراجع للمركز الخامس.

حيث يأمل المدرب الإسباني بابلو ماشين الوصول للفوز الرابع هذا الموسم الذي سيمنح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة قبل التوجه لمواجهة الهلال في الجولة القادمة.

وفي ثالث المواجهات يطير نادي أبها صاحب المرتبة الخامسة عشرة وقبل الأخيرة في جدول الترتيب برصيد 4 نقاط صوب مدينة حائل لملاقاة نادي الطائي الذي يحتل المركز الـ11 برصيد 7 نقاط.

يطمح الطائي المنتشي بالانتصارين الأخيرين على الاتفاق والتعاون على التوالي لمواصلة صحوته والاستمرار بحصد النتائج الإيجابية للبقاء بعيداً عن مناطق الخطر.

ويأمل فريق أبها الجريح بإيقاف مسلسل الخسائر الملازمة للفريق في الجولات الأربع الماضية والعودة لسكة الانتصارات على أمل تحقيق فوزه الثاني هذا الموسم لتكرار سيناريو الفوز على الشباب في الجولة الأولى.

أما آخر مواجهات اليوم فيستضيف فريق الأهلي المتراجع هذا الموسم والذي يحتل المركز الرابع عشر برصيد 5 نقاط ضيفه الاتفاق صاحب المركز الثاني عشر بـ7 نقاط على استاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة.

يبحث الأهلي عن تحقيق فوزه الأول هذا الموسم من أجل استعادة توازنه وتصحيح المسار بعد خمس تعادلات وهزيمتين جعلت الفريق يحقق أسوأ انطلاقة له في تاريخ دوري المحترفين.

الفريق عانى كثيراً هذا الموسم بسبب الأداء الهزيل والنتائج السلبية لذا يأمل بيسنك هاسي المدير الفني للأهلي أن يكون اللاعبون قد حققوا الاستفادة الكاملة من فترة التوقف الدولي من أجل تصحيح الأخطاء التي وقع فيها الفريق خلال مبارياته السابقة للظفر بالنقاط الكاملة في مباراة اليوم لأن أي نتيجة غير ذلك ستبعده خارج أسوار النادي.

في المقابل الضيوف ليس بأفضل حال حيث عانوا من سوء النتائج إذ لم يعرفوا طعم الفوز في آخر 6 مباريات لهم واكتفوا بتحقيق فوز وحيد كان على حساب الباطن في الجولة الأولى.

يدخل الضيوف اللقاء على أمل العودة بنتيجة إيجابية لمحو صورة الأداء الباهت الذي ظهر به الفريق هذا الموسم وهو ما عجل برحيل المدرب الوطني خالد العطوي.

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