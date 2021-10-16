"المطيري" يتوج أبطال بطولة حائل للشطرنج 2021 للرجال والسيدات

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أقيمت لمدة 4 أيام.. وبمشاركة قرابة 100 لاعب ولاعبة من 6 دول

توّج الوكيل المساعد بإمارة منطقة حائل للشؤون التنموية صالح المطيري في الصالة الرياضية بمدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية بحائل، اليوم الجمعة، أبطال بطولة حائل للشطرنج 2021 والتي أقيمت لمدة 4 أيام وبمشاركة قرابة 100 لاعب ولاعبة من 6 دول، وبحضور مدير مكتب وزارة الرياضة بمنطقة حائل أحمد روزي ومنسوبي مجلس إدارة الاتحاد السعودي للشطرنج وراعيي البطولة شركة مياه آبار حائل وشركة الأدهم.

وتفصيلاً، حسمت اللاعبة السعودية الجوهرة الحسن المركز الأول في بطولة السيدات برصيد 7 نقاط، وجاءت اللاعبة أفنان القبيشي في المركز الثاني، فيما حلت اللاعبة ريماز البليهي في المركز الثالث.

وتمكن اللاعب الأردني محمد صلاحات من تحقيق المركز الأول في بطولة الرجال، وحل اللاعب السعودي أحمد الرحيلي في المركز الثاني، بينما جاء اللاعب المصري أحمد خيرات بالمركز الثالث.

وقال رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للشطرنج عبدالله بن سالم الوحشي، في ختام حفل التكريم، إنه سعيد جداً بنجاح بطولة حائل للشطرنج كأول بطولة رسمية ينظمها الاتحاد بعد استلامه الرسمي، وبعد جائحة كورونا.

وأضاف "الوحشي" : "أشكر أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز على رعاية إمارة حائل هذه البطولة، وأشكر المساعد للشؤون التنموية صالح المطيري على تتويجه أبطال البطولة، فهذه البطولة ولله الحمد وجدت دعماً كبيراً من وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية وعلى رأسهم الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية مما ساهم في نجاحها".

وتابع: "حائل تفخر بأبنائها وأدائهم الرائع والجهد المميز منهم حيث استطاعت المنطقة أن تدير البطولة بطريقة نوعية مميزة وأثبتت قدرتها وإمكانيتها من خلال تكويناتها ومن أهم تكويناتها أبناؤها، فالقدرة الهائلة الموجودة من أبناء الوطن هي حقيقة حجر الشطرنج الأساسي الذي نتقدم به ونقدم بطولتنا به، فتحية من القلب لكل من ساهم وعمل وأدى دوراً مميزاً في هذه البطولة المميزة، ولا أنسى أن أقدم أسمى آيات الشكر لهذه الدولة العظيمة بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين".

واختتم "الوحشي" حديثه بالقول: "أبارك لكل أبطال بطولة حائل للشطرنج للرجال والسيدات وأبارك لكل منسوبي الاتحاد السعودي للشطرنج، وأيضاً لا يفوتني أن أتقدم بالشكر إلى راعيي البطولة شركة آبار حائل للمياه، وشركة الأدهم على دعمهما الكبير الذي ساهم في نجاح البطولة، وبحول الله مقبلون الفترة القادمة على أنشطة وبطولات متنوعة في جميع أنحاء المملكة".