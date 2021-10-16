مصاريف تجديد رخصة سيارة ملاكي في المرور 2021 .. لا توجد فترة سماح واحذر الغرامة

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«مصاريف تجديد رخصة سيارة في المرور 2021».. سؤال يطرحه أصحاب السيارات الملاكي على مواقع التواصل الاجتماعي و«جوجل» خلال الأيام الأخيرة.

حدد قانون المرور شروط جديدة في ترخيص السيارات الملاكي والأجرة حسب السعة الليترية لكل منها، مع وضع غرامات مالية على ملاك السيارات المتأخرين عن التجديد.

«المصري اليوم» تنشر الخطوات والرسوم المطلوبة شاملة الضريبة المقررة لتجديد التراخيص قبل الذهاب إلى المرور حتى يتمكن المالك من تجديد رخصة السيارة الملاكي دون مجهود.

- 750 جنيه رسم الضريبة عن كل السنة، وتزيد حسب سعة اللترية لسيارة.

- 300 جنيه رسم إجباري لبوليصة التأمين عن كل سنة.

- 225 جنيه رسم تركيب الملصق الإلكتروني، شامل رسم تطوير اللوحات المعدنية.

-60 إلى 350 جنيه حسب السعة اللترية لسيارة عن كل سنة رسوم إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي.

- 150 جنيه رسوم شراء شنطة الإسعاف والمثلث.

رسوم تجديد رخصة السيارة الملاكي .. الشروط والخطوات في 2021 - صورة أرشيفية

- أخذ بصمة الشاسيه والموتور الخاص بالسيارة بمعرفة المهندس المختص.

- اعتماد الطفاية بشرط أن تكون إنتاج أقل من 5 سنوات.

- التوجه لشباك الموظف المختص بعد الانتهاء من تجهيز أوراق تجديد رخصة السيارة.

- البطاقة الشخصية ويشترط أن تكون سارية.

- مستند ملكية شراء السيارة من الوكيل المعتمد.

- الإفراج الجمركي صادر من الجهات المختصة إذا كانت السيارة تم استردادها من الخارج.

- ملف تجديد رخصة يتم شراءه المرور.

مصاريف وضريبة ترخيص سيارة في المرور عام 2021 - صورة أرشيفية

- سداد قيمة الرسوم المقررة طبقا للسعة اللترية لسيارة.

- سداد قيمة التأمين الإجباري.

- يشرط ان تكون في السيارة يتحقق فيها شروط الأمن والمتانة.

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في حالة تأخير مالك السيارة عن تجديد رخصتها في الموعد المحدد، طبقا للقانون يتم فرض غرامة مالية تقدر بـ 300 جنيه على السيارة مع سحب رخصتها المنتهية.