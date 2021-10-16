استخراج تليفون محمول من معدة مريض في أسوان

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قال الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة أسوان، إن مستشفى أسوان الجامعي استقبلت مريض تم استخراج تليفون محمول من معدته.

كانت المستشفي استقبلت مريض يعاني من ألم شديد في البطن فأجريت له أشعة وفحوصات طبية كشفت عن وجود التهابات شديدة في البطن والأمعاء، فقرر الأطباء فتح غرفة العمليات فورا لإنقاذ حياة المريض.

وعلي الفور قام طاقم الجراحة بمستشفى أسوان الجامعي مكون من الدكتور أيمن مندور مدرس الجراحة العامة، والدكتور محمود حسانى، والدكتور علاء ياسين، والدكتور محمد صلاح، وعاونهم اكرم جعفرى، تمريض العمليات بإجراء عملية، وقاموا باستخراج جسم غريب من معدته، تبين أنه هاتف محمول حيث قام الفريق الطبي باستخراج الهاتف من معدة المريض وذلك تعد الواقعة الأولى من نوعها.

وأكد المريض أنه قام بابتلاع الهاتف منذ 6 شهور، وخلال المدة السابقة الهاتف كان متواجدا داخل معدته ما أدى إلى حجب الطعام وشعوره بالأم شديدة بالمعدة.