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"الأرصاد" ينبه مكة والمدينة والشرقية: ضباب وتدن في مدى الرؤية

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تشمل عدداً كبيراً من المحافظات.. وتستمر الحالات حتى الثامنة صباحاً

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الشرقية ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه للمنطقة الشرقية أن المنطقة تشهد ضباباً مع تدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة البطحاء والشيبة وسلوى، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح السبت.

وتشهد منطقة مكة المكرمة ضباباً مع تدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الشعيبة والليث وجدة وثول ورابغ، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح السبت.

ونبه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد ضباباً وتدنياً في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الرايس وينبع، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح السبت.

حالة الطقس الأرصاد المركز الوطني للأرصاد ضباب

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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