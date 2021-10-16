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لاقتراحات اماكن الخروج

قالت الفنانة ناهد السباعي، إنها فخورة كون مهرجان الجونة مصري، موضحة أنه يقام في واحد من أفضل الأماكن بمصر.

وأضافت خلال لقاءها ببرنامج «سبوت لايت»، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية شيرين سليمان، أنها فخورة بالانجاز الذي جرى بعد حريق الجونة قبل ساعات من انطلاق المهرجان.

وأوضحت ناهد السباعي: «الناس كانت متخيله أن المهرجان لم يقام وسيتم تأجيله ولكن في الحقيقة المهرجان أٌقيم في موعده الطبيعي»

من جانبها علقت ناهد فريد شوقي، والدة الفنانة ناهد السباعي، على حادث حريق الجونة قائلة: «حاجة مش جديدة على تخطي الصعاب».