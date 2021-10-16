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وزير الشباب يكرم الزميل محمود الخواص بعد فوزه بجائزة «ستريت وورك أوت»

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وزير الشباب يكرم الزميل محمود الخواص بعد فوزه بجائزة «ستريت وورك أوت» وزير الشباب يكرم الزميل محمود الخواص بعد فوزه بجائزة «ستريت وورك أوت»

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كرم أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، الزميل محمود الخواص، المصور الصحفى بـ«المصرى اليوم»، الجمعة، بعد فوزه بالمركز الثالث، في مُسابقة «ستريت وورك أوت»، التي نظمتها شعبة المصورين الصحفيين.

مُسابقة «ستريت وورك أوت»، نُظمت تحت تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، على هامش مهرجان العاصمة الإدارية الرياضى، وانطلقت مرحلتها النهائية أغسطس الماضي.

تكريم الزميل محمود الخواص من وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي وفوزه بالمركز الثالث في مسابقة «وورك ستريت أوت»
تكريم الزميل محمود الخواص من وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي وفوزه بالمركز الثالث في مسابقة «وورك ستريت أوت»

المصرى اليوم

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