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شاهد.. تعرُّض الفنان اللبناني وائل كفوري لحادث سير مروِّع

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لا يزال في قسم الطوارئ بالمستشفى

شاهد.. تعرُّض الفنان اللبناني وائل كفوري لحادث سير مروِّع

تعرَّض الفنان اللبناني وائل كفوري لحادث سير مروِّع مساء الجمعة، أدى إلى تحطُّم سيارته بالكامل، وتم نقله إلى أحد مستشفيات العاصمة بيروت.

ونقل موقع "بوابة الأهرام" عن وسائل إعلام لبنانية أن الحادث وقع على طريق جبيل.

وقد نُقل "كفوري" إلى مستشفى المعونات القريب من موقع الحادثة لتلقي العلاج.

ونقل موقع "سكاي نيوز عربية" عن مصدر طبي أن الفنان وائل كفوري بخير، ولا يزال في قسم الطوارئ يخضع للفحوصات المخبرية اللازمة والصور الشعاعية، مشيرًا إلى أنه يعاني بعض الرضوض.

وفور انتشار الخبر الذي بدأ يتصدر صفحات التواصل الاجتماعي في لبنان توالت التمنيات له أن يكون بصحة جيدة في وقت تلقى فيه المستشفى سيلاً من الاتصالات للاطمئنان على صحة الفنان.

شاهد.. تعرُّض الفنان اللبناني وائل كفوري لحادث سير مروِّع

شاهد.. تعرُّض الفنان اللبناني وائل كفوري لحادث سير مروِّع

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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