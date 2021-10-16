السيطرة على حريق هائل في موقع تجميع قش الأرز في الدقهلية «صور»

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تمكنت قوات الدفاع المدني في الدقهلية، اليوم الجمعة، من السيطرة على حريق هائل نشب في موقع لتجميع قش الأرز في قرية الخمسة التابعة لمركز تمي الأمديد، وأكد الأهالي أن الموقع كان به 350 طن قش أرز واحترق بالكامل.

تلقي اللواء سيد سلطان مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء ايهاب عطية، مدير مباحث الدقهلية، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة تمي الأمديد من إدارة شرطة النجدة، بنشوب حريق هائل في موقع لتجميع قش الارز خاص بأحد الأهالي بجوار مقابر قرية الخمسة دائرة المركز.

انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء إلى مكان الحريق، وتبين نشوب الحريق في كميات كبيرة من القش الذي تم تجميع في الموقع وتصاعدت ألسنة النيران في كل مكان ولمسافات طويلة لأعلى.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق ومحاصرة النيران قبل وصولها للأراضي والمنازل المجاورة.

وأكد شهود العيان «أن الموقع كان به حوالي 350 طن من قش الأرز، وتم فصل البالات المشتعلة والسيطرة على الحريق بمساعدة المعدات الموجودة بالموقع».

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية.

السيطرة على حريق فى موقع تجميع قش الأرز بالدقهلية

السيطرة على حريق فى موقع تجميع قش الأرز بالدقهلية

السيطرة على حريق فى موقع تجميع قش الأرز بالدقهلية