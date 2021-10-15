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روى الفنان هاني رمزي، موقف مضحك تعرض له مع طفل كان يرغب في التقاط صورة معه ولم يكن لديه هاتف للاحتفاظ بالصورة.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج «سبوت لايت»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الطفل كان يريد أن يلتقط صورة معه، ولم يكن لديه هاتف فقال له أنه سينشرها على حسابه بتويتر ليحصل عليها في أي وقت، متابعًا: «الطفل صعب عليا أوي».

وواصل الفنان هاني رمزي «قلت للطفل في البداية عندك واتساب قال لي في البيت، فقولت له عندك موبايل قالي لأ، فقلت له أمال ايه اللي في البيت فقال لي كتاب».