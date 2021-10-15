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تحدث الفنان هاني رمزي، عن أبنائه شادي وجيسي لأول مرة، وعن سبب اختفائهم عن الأضواء خلال الفترة الماضية.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج «سبوت لايت»، المذاع على قناة صدى البلد، أن أبنائه لا يعنيهم الظهور أمام الكاميرات والأضواء، مشيرًا إلى أن ظهورهم يزعجهم ويرغبون في العيش بحرية وطبيعة.

وأوضح الفنان هاني رمزي خلال حديثه بقناة صدى البلد: «نحن نتكلف أمام الريد كاربيد ولكنهم أبسط مننا كثيرًا».

وتابع: «لدي ابن اسمه شادي تخرج من تمثيل وإخراج جامعة أمريكية بمصر، وهو يعمل الآن في أمريكا وأتمنى عودته إلى مصر، وابنتي الثانية أسمها جاسمين أو جيسي وهي طالبة جرافيك ديزاين بالجامعة الأمريكية».