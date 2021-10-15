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قال الفنان هاني رمزي، إن برامج المقالب يجد إقبال كبير لدى المشاهدين وتحقق نجاحات كبيرة، متابعا : «دي مش مهنتي في الأساس».

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد، أن تقديم برامج المقالب أخذت من أوقاته الفنية الكثير، مؤكدا على أنه أخذ قرار للابتعاد عن برامج المقالب فترة من الوقت، حتى يجد فكرة عبقرية تجعله يعود إلى تأدية برامج المقالب.

واستطرد الفنان هاني رمزي أنه لن يعود في الوقت الحالي إلى تقديم برامج المقالب وسوف يعود إلى أعمال الفنية.