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ختام فعاليات «افرح وضحك والعب معانا» في أسيوط

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ختام فعاليات «افرح وضحك والعب معانا» في أسيوط ختام فعاليات «افرح وضحك والعب معانا» في أسيوط

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اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، فعاليات ورشة «افرح واضحك والعب معانا» المقامة بمكتبة الطفل والشباب بأسيوط الجديدة بفرع ثقافة أسيوط، بإقليم وسط الصعيد الثقافى.

وقدمتها الفنانة إيناس يحيى، بمشاركة حفيظة على التي قدمت بعض مبادئ الرسم البسيطة للأطفال، بجانب شرح مفصل لنصر أكتوبر العظيم ورسم علم ، إلى جانب تنظيم مسابقة ثقافية قدمها الفنان محمد عبدالمجيد وطرح بعض الأسئلة في مجالات مختلفة من خلال فريقين، كما تم تكريم الموهوبين في مجال الرسم والفائزين في المسابقة الثقافية بجوائز رمزية، فيما قدمت فرقة بيت ثقافة القوصية للانشاد الديني عرض فنى، تضمن مجموعة من الأناشيد والابتهالات الدينية.

المصرى اليوم

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