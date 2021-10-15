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أخطر الاتحاد الافريقي لكرة القدم، الجهاز الإداري لفريق الزمالك، بأن قائمة الفريق في مباراة توسكر الكيني المقررة غدا السبت بدوري أبطال افريقيا ستضم 20 لاعبا، حيث يشارك 11 لاعبا ويتواجد 9 لاعبين على دكة البدلاء، كما سيتم السماح لكل فريق بإجراء خمسة تغييرات على ثلاثة توقفات، ليس من ضمنها استراحة بين الشوطين.

كان الزمالك اختتم تدريباته اليوم الجمعة، باستاد نيايو الوطني في العاصمة الكينية نيروبي استعدادا للقاء توسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال افريقيا المقرر لها غدا السبت في الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة.

ويدير مباراة الذهاب بين الزمالك وتوسكر الكيني طاقم تحكيم إثيوبي مكون من، باملاك تيسيما حكما للساحة، ويعاونه كل من صامويل تيميسنجو أتانجو مساعدا أول وفاسيكا بيرو فاسيكا مساعدا ثانيا وليما نجويسي حكما رابعا.