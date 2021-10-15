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النجمات يرفعن شعار «الألوان المبهجة» في ثاني أيام مهرجان الجونة السينمائي (صور)

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النجمات يرفعن شعار «الألوان المبهجة» في ثاني أيام مهرجان الجونة السينمائي (صور) النجمات يرفعن شعار «الألوان المبهجة» في ثاني أيام مهرجان الجونة السينمائي (صور)

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إطلالات وألوان مبهجة تألفت بها نجمات الفن على الريد كاربت، من فعاليات ثاني أيام مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الـ5، وتتنافس خلالها النجمات على أجمل إطلالة في المهرجان.

ورغم أن اللون الأسود، كان له حضورا قوياً على الريد كاربت في حفل افتتاح الجونة، إلا أن هناك مجموعة من النجمات ظهرن بالإطلالات مبهجة وألوان مفعمة بالحيوية أبرزهن الفنانة الكبيرة يسرا حيث ارتدت فستانا جذابا وأنيقا فضفاضا من الستان باللون الأحمر بفتحة ساق طويلة، ومن الناحية الجمالية تركت شعرها منسدلا على كتفيها، واكتفت بوضع مكياج بسيط يبرز ملامح وجهها.

يسرا

فيما ظهرت الفنانة الكبيرة ليلى علوي، بإطلالة جذابة وأنيقة مرتدية فستانا طويلا باللون البينك الفاتح ،واختارت أن يكون شعرها منسدل على جانبي كتفيها.

ليلى علوي

كما تألقت الفنانة التونسية درة على الريد كاربت، حيث ارتدت فستانا يشبه إطلالة أميرات ديزني باللون الرمادي الفاتح، تاركة شعرها منسدلًا على ظهرها.

درة

وعلى عادتها المعتادة تألقت الفنانة الكبيرة إلهام شاهين ،حيث ارتدت فستانا باللونين الأصفر والأحمر، كما أنه مزين عند الصدر بفصوص ملونة بالأحمر.

وأطلت الفنانة أمينة خليلة بإطلالة أشعلت الريد كاربت باليوم الثاني لمهرجان الجونة السينمائي، حيث ارتدت فستان كت باللون الذهبي كشف عن إحدى ساقيها.

أمينة خليل

وتستمر الدورة الخامسة للمهرجان هذا العام حتى 22 من شهر أكتوبر الجاري، بمشاركة عدد كبير من نجوم ونجمات الفن .

المصرى اليوم

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