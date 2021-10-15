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بمشاركة الدولي النيجيري "أمادو موتاري".. الفيحاء ينهي تحضيراته للرائد

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بمشاركة الدولي النيجيري "أمادو موتاري".. الفيحاء ينهي تحضيراته للرائد بمشاركة الدولي النيجيري "أمادو موتاري".. الفيحاء ينهي تحضيراته للرائد

بمشاركة الدولي النيجيري

أنهى الفريق الكروي الأول بنادي الفيحاء تحضيراته الميدانية لمواجهة نظيره الرائد غداً السبت ضمن الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقد أجرى اللاعبون تمارينهم مساء اليوم الجمعة على ملعب معالي الشيخ عبدالعزيز التويجري، بقيادة المدير الفني السيد فوك رازوفيتش، حيث بدأت الحصة بالتمارين اللياقية الوقائية بالإضافة إلى التمارين التكنيكية والترفيهية.

ثم فرض السيد رازوفيتش عدة محطات تدريبية تضمنت تمارين فنية وتكتيكية تبعها مناورة على منتصف الملعب.

واختتم المران بالتسديدات المباشرة على المرمى من الكرات الثابتة وركلات الزاوية، والتنظيم الدفاعي والهجومي أثناء ذلك.

من جانب آخر شهد مران اليوم مشاركة المحترف النيجري أمادو موتاري وذلك بعد عودته من المشاركة مع منتخب بلاده والمشارك في تصفيات .الفيحاء الرائد الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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