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تأهل منتخبا المغرب والسنغال للصعود إلي الدورالنهائي من تصفيات أفريقيا في كأس العالم 2022، والتى يتنافس فيها 40 منتخبًا موزعين على 10 مجموعات بينهم مجموعة مصر، ومن المقرر أن يصعد منهم 10 فرق.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة السادسة في تصفيات أفريقيا فى مونديال 2022 والذى تستضيفه دولة قطر، برصيد 10 نقاط ويليه منتخب ليبيا برصيد 6 نقاط.

وصعد فريقا المغرب والسنغال من المجموعتين الثامنة والتاسعة، منذ الجولة الرابعة وقبل انتظار الجولتين التاليتين، وبذلك يصبحا أولي الفرق المتأهلة للأستمرار فى الدور النهائي من تصفيات افريقيا فى كأس العالم 2022 فى قطر.

ويتوقع أن يلحق منتخبا مصر وتونس واللذان يتصدرا مجموعتيهما بالمغرب والسنغال فى الصعود للمرحلة التالية من تصفيات أفريقيا فى المونديال.

ويلتقي10 فرق من أوائل المجموعات العشر، ويتم إجراء قرعة بينهم، ويلعب كل منتخبين مبارتين ذهابًا وإيابا، ويتم تصعيد الفائز فى المباراتين.

تستعرض المصري اليوم فيما يلي جميع المجموعات العشرة فى تصفيات أفريقيا في كأس العالم 2022.

ترتيب المجموعة الأولي فى تصفيات أفريقيا لكأس العالم

الجزائر 10 نقاط.

بوركينا فاسو 10 نقاط.

النيجر 3 نقاط.

جيبوتي بلا أي نقاط.

ترتيب المجموعة الثانية فى تصفيات كأس العالم - إفريقيا

تونس 10 نقاط.

غينيا الإستوائية 7 نقاط.

زامبيا 4 نقاط.

موريتانيا نقطة واحدة.

جدول ترتيب المجموعة الثالثة فى تصفيات أفريفيا في بطولة كأس العالم

نيجيريا 9 نقاط.

الرأس الأخضر7 نقاط.

جمهورية أفريقيا الوسطي 4 نقاط.

ليبيريا 3 نقاط.

ترتيب المجموعة الرابعة فى تصفيات مونديال 2022 - إفريقيا

ساحل العاج 10 نقاط.

الكاميرون 9 نقاط.

مالاوي 3 نقاط.

موزمبيق نقطة واحدة.

جدول ترتيب المجموعة الخامسة في بطولة كأس العالم - تصفيات أفريقيا

مالي 10 نقاط.

أوغندا 8 نقاط.

كينيا نقطتين.

راوندا نقطة واحدة.

ترتيب المجموعة السادسة فى تصفيات إفريقيا - مونديال 2022

مصر 10 نقاط.

ليبيا 6 نقاط.

الجابون 4 نقاط.

أنجولا 3 نقاط.

جدول ترتيب المجموعة السابعة فى تصفيات أفريقيا لكأس العالم

جنوب أفريقيا 10 نقاط.

غانا 9 نقاط.

اثيوبيا 3 نقاط.

زيمبابوي نقطة واحدة.

ترتيب المجموعة الثامنة فى تصفيات كأس العالم - إفريقيا

السنغال12 نقطة.

توجو 4 نقاط.

ناميبيا 4 نقاط.

الكونغو نقطتين.

جدول ترتيب المجموعة التاسعة فى تصفيات أفريقيا لكأس العالم

المغرب 12 نقطة.

غينيا بيساو 4 نقاط.

غينيا 3 نقاط.

السودان نقطتين.

ترتيب المجموعة العاشرة فى تصفيات كأس العالم - إفريقيا

تنزانيا 7 نقاط.

بنين 7 نقاط.

الكونغو الديمقراطية 5 نقاط.

مدغشقر 3 نقاط.

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