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شاهد كيف واصل بركان «لا بالما» ثورته ..وتحذير من تسونامي جديد

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شاهد كيف واصل بركان «لا بالما» ثورته ..وتحذير من تسونامي جديد شاهد كيف واصل بركان «لا بالما» ثورته ..وتحذير من تسونامي جديد

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أكد الدكتور عباس شراقي أستاذ جيولوجيا المياه بكلية الدراسات العليا الأفريقية بجامعة القاهرة، استمرار ثورة بركان لابالما بإسبانيا بقوة للأسبوع الرابع، حيث الانفجارات والحمم البركانية (اللافا) والغازات والغبار البركانى وكتل صخرية ضخمة تحملها اللافا.

ةأضاف شراقي عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك، تعددت الأنهار البركانية من فتحات وتشققات جديدة وانهيار فوهات البركان مكونة منخفض كبير (Caldera) أدى إلى زيادة سرعة تدفق الحممم البركانية كنهر مائى، يصاحب النشاط البركانى المئات من الزلازل بعضها يتعدى قوة 4 ريختر، من الصعب تحديد موعد انتهائه الذي قد يمتد إلى عدة أشهر.

وأشار شراقي إلى إمكانية حدوث تسونامى اذا انهارت أجزاء من الدلتاوات البركانية أو كتل صخرية كبيرة في المحيط مكونة أمواج مرتفعة. من الصعب تحديد موعد انتهاء النشاط البركانى الذي قد يمتد إلى عدة أشهر.

شاهد كيف واصل بركان «لا بالما» ثورته ..وتحذير من تسونامي جديد

المصرى اليوم

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