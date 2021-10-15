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حسام موافي : أسوان بلد عجيبة وشعبها يمتاز بالطيبة والكرم ()

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حسام موافي : أسوان بلد عجيبة وشعبها يمتاز بالطيبة والكرم (فيديو) حسام موافي : أسوان بلد عجيبة وشعبها يمتاز بالطيبة والكرم ()

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قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن الملح العدو الأول والأخير لضغط الدم، موضحا أن هناك إحصائية قديمة تقول بأن أهل الصعيد ربطوا الملح بالفقر.

وأوضح حسام موافي خلال تقديم برنامج «ربي زدني علمًا» المذاع على قناة صدى البلد، أن سبب ارتباط الملح بالفقر في الصعيد هو أن الوجبة التي تحتوي على نسبة أملاح عالية مثل وجبة الجبن القديم أو «المش» يمكن أن تكفى أكثر من 10 أشخاص أما السمكة المشوية يأكلها شخص واحد.

وتابع أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني أن هذا الحديث كان قديما في الصعيد أما الآن فالأمور مختلفة تماما، مردفا: «أذهب كل شهر إلى أسوان وأعشق هذه البلد وهي أجمل بلاد العالم، وشعبها يمتاز بالطيبة والكرم».

وأوضح حسام موافي أن محافظة أسوان بلد عجيبة وسكانها لا يغادرونها، مضيفا أن أسوان فيها شيء عجيب يربط أهلها بأرضها ويجعلهم يحبونها ولا يريدون مغادرتها إلى أي مكان آخر.

المصرى اليوم

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