شاهد .. قصة أول يوم دراسة للطفل زين المصاب بالشيخوخة المبكرة

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استعرض برنامج «مصر تستطيع» قصة الطفل زين والذي عمره أقل من 3 سنوات لكنه في هيئة رجل كبير في السن، حيث أنه أصيب بمرض نادر (الشيخوخة المبكرة)، ويصيب واحد من كل 8 مليون حول العالم، وجعل سقف أحلامه أن يعيش حتى 13 سنة، خاصةً وأنه ليس له علاج، لكن هذا لم يعطل أمل زين في الدراسة.

وأوضح تقرير البرنامج الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق على قناة «dmc»، اليوم الجمعة، أنه رغم التجاعيد على وجه زين إلا أنه يجري ويلعب ولا يعطله إلا نظرة الخوف في نظرات الأطفال زملائه، وهو ما جعل والدته تفكر في ذلك إلى أن جاء العوض الحقيقي بقبول زين في المدرسة ليذهب ويقابل المدرسين وأصحابه.

وقالت مديرة المدرسة إنها تتعامل مع زين بشكل عادي وتتقبله لأنه طفل طبيعي، ما أكدت كذلك إحدى المدرسات العاملات بالمدسة وقالت إن الجميع يتعامل مع زين كأصحاب ولا فرق بينهم.

فيما قالت والدة زين، دينا محمد على خلال حوارها إلى البرنامج، إن ابنها لديه مرض الشيخوخة المبكرة ويتم معرفة المرض حين يتوقف عن النمو رغم أن الطفل يولد بشكل عادي وطبيعي، ولكن بعد مرور سنة ويصاب بالمرض يتسبب هذا في تغير شكله تمامًا.

كشفت أن لديها صديقة لها وقالت إن هناك مرض نادر أصاب زين، لترسل للطبيب الخاص بزين وأكد لها هذا، وما صدمها أن المرض ليس له علاج، ولكن هناك دواء يساعد في تأجيل المرض قليلًا ويحصل عليه زين منذ سنتين.

وخلال الحلقة، حمل أحمد فايق الطفل زين ووضعه على ركبته أثناء الحديث معه، كما مازحه، وتحدث معه عن أول يوم دراسة له، وأكد الإعلامي أن «زين قمر، وأجمل طفل في مصر».