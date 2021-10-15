أخبار عاجلة

أحمد دياب فى ندوة اليوم السابع العالم كله شغال على الكرة صناعة ولازم الأندية تنشئ شركات مساهمة -
إيران تجري منـاورات جوية عبر البلاد وتكشف عن صواريخ "أرض-جو" موجهة -
إيران تمنح جائزة علمية لفيزيائيين مقيمين في الولايات المتحدة -
موسكو تعارض تجدد الأعمال القتالية في سوريا -
بوتين: هيمنة الغرب تتراجع أمام تعدد الأقطاب -
تظاهرات حاشدة بالسودان تطالب بحكم مدني -
رد تركي على على قمة مصر وقبرص و اليونان -
بوتين: الهيمنة الغربية تتراجع أمام التعددية -
مشاهد جديدة من المناورات الإيرانية الجوية -
لندن تغلق التحقيقات بممارسات جنودها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

تامر حسني يكشف عن سعادته بنجاح حفله في المنارة (صور)

Print
تامر حسني يكشف عن سعادته بنجاح حفله في المنارة (صور) تامر حسني يكشف عن سعادته بنجاح حفله في المنارة (صور)

لاقتراحات اماكن الخروج

شهد حفل النجم تامر حسني الذي أقيم مساء أمس الخميس بمركز المنارة حضورا كبيرا وغير مسبق بالإضافة إلى تحقيقه لأعلى نسبة مبيعات تحت شعار «كامل العدد».

وظهر تامر في أفضل حالاته حيث قام بتقدم عدد كبير من أغانيه المميزة والحديثة التي تألق بها طوال مشواره الفني والتي تخللها استعراضات عالمية بمشاركة Dancers من مختلف الجنسيات.

وقبيل ختام الحفل قام باستدعاء منظمي الحفل الثلاثي إسلام عرفه ومحي الأشموني وعمر الأشموني لمشاركته الغناء على خشبة المسرح وذلك تعبيرا عن سعادته بنجاح الحفل الذي تم تجهيزه بكافة مواصفات اللايف العالمية من مسرح لتامر فوزي خطف انظار الحضور ومرورا بتراسات وليدات الاضاءة لطارق صبري وfire show أحمد عصام.

ويعد الحفل هو التعاون الثاني بين تامر حسني والثلاثي إسلام ومحي وعمر عقب نجاح أولى حفلاتهم الاي اقميت في كايرو فيستيفال سيتي والتي كانت بمثابة الانطلاقة الحقيقة لهم في عالم صناعة حفلات ال «live» خاصة مع ثقة تامر في قدرتهم على الإبداع بأفكار وخطط جديدة في مجال التنظيم .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وزير الزراعة الأسبق يفوز بجائزة «سواميناثان» العالمية في الزراعة بالهند

وزير الزراعة الأسبق يفوز بجائزة «سواميناثان» العالمية في الزراعة بالهند

انطلاق «مهرجان العسل المصري الثالث» بحديقة الأورمان الشهر المقبل

انطلاق «مهرجان العسل المصري الثالث» بحديقة الأورمان الشهر المقبل

الغردقة تستقبل أول قافلة دعوية نسائية لواعظات الأزهر الشريف

الغردقة تستقبل أول قافلة دعوية نسائية لواعظات الأزهر الشريف

نقيب الفلاحين يقدم روشتة لحماية مزارعو الطماطم والبطاطس من تقلبات الأسعار

نقيب الفلاحين يقدم روشتة لحماية مزارعو الطماطم والبطاطس من تقلبات الأسعار