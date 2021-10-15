تامر حسني يكشف عن سعادته بنجاح حفله في المنارة (صور)

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شهد حفل النجم تامر حسني الذي أقيم مساء أمس الخميس بمركز المنارة حضورا كبيرا وغير مسبق بالإضافة إلى تحقيقه لأعلى نسبة مبيعات تحت شعار «كامل العدد».

وظهر تامر في أفضل حالاته حيث قام بتقدم عدد كبير من أغانيه المميزة والحديثة التي تألق بها طوال مشواره الفني والتي تخللها استعراضات عالمية بمشاركة Dancers من مختلف الجنسيات.

وقبيل ختام الحفل قام باستدعاء منظمي الحفل الثلاثي إسلام عرفه ومحي الأشموني وعمر الأشموني لمشاركته الغناء على خشبة المسرح وذلك تعبيرا عن سعادته بنجاح الحفل الذي تم تجهيزه بكافة مواصفات اللايف العالمية من مسرح لتامر فوزي خطف انظار الحضور ومرورا بتراسات وليدات الاضاءة لطارق صبري وfire show أحمد عصام.

ويعد الحفل هو التعاون الثاني بين تامر حسني والثلاثي إسلام ومحي وعمر عقب نجاح أولى حفلاتهم الاي اقميت في كايرو فيستيفال سيتي والتي كانت بمثابة الانطلاقة الحقيقة لهم في عالم صناعة حفلات ال «live» خاصة مع ثقة تامر في قدرتهم على الإبداع بأفكار وخطط جديدة في مجال التنظيم .