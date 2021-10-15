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وجه رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك رسالة إلى أهالي شرق السودان في ظل الاوضاع المتوترة التي أسفرت عن غلق ميناء بورتسودان، وأزمة في الخبز بالعاصمة السودانية الخرطوم.

وكتب حمدوك في تغريده له على تويتر: «إن قضية شرق السودان قضية عادلة تجد جذورها في عقود الإهمال والتهميش التي تراكمت، فجعلته أفقر بقاع البلاد وهو أغناها موارداً وامكانيات، اتصالاتنا أثمرت الترتيب لمؤتمر عالمي يوفر التمويل اللازم لحزمة مشروعات تخاطب أبعاد التهميش الاقتصادي والاجتماعي الذي عانى منه الشرق».

وأضاف: «إنني أدعو كل قوى الشرق السياسية والاجتماعية لمائدة مستديرة نتوصل فيها لترتيبات عملية للتوافق حول القضايا التي أثارت الأزمة الحالية، كما أدعو أهلنا في الشرق لفتح الميناء والطرق واللجوء لحوار مباشر، حتى لا يتضرر أمن البلاد وقوتها وسيادتها، ولا تزيد من معاناة شعبنا الصابر الكريم».

وتابع رئيس الوزراء السوداني: «إن الأوطان لا تُبنى بالحزازات الشخصية والانفعالات العابرة، بل تبنى باحترام القوانين والمؤسسية وتقديم التنازلات من أجل خلق أرضيات مشتركة مع الآخرين تمكننا من العمل معاً لبناء الوطن وتحقيق الاستقرار».

وفي الشهر الماضي أغلق محتجون في شرق السودان ميناء بورتسودان الذي يعد شريان الحياة لدولة السودان، وذلك احتجاجاً على اعتراضا على اتفاق سلام وقعته الحكومة السودانية العام الماضي.

ونتج عن هذا الغلق لميناء بورتسودان أزمة في المواد الغذائية بالسودان على رأسها الخبز، ويعاني اقليم شرق السودان، من التهميش رغم أنه الإقليم المطل على البحر الاحمر، ويعد بوابة السودان التجارية.

ويتزعم الاحتجاجات عدد من القبائل في شرق السودان على رأسهم قبيلة البجا أكبر القبائل في شرق السودان.