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الحديد والصلب والسكر والملابس والكبريت والاسمنت أهم صادرات خلال 6 اشهر

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الحديد والصلب والسكر والملابس والكبريت والاسمنت أهم صادرات مصر خلال 6 اشهر الحديد والصلب والسكر والملابس والكبريت والاسمنت أهم صادرات خلال 6 اشهر

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كشف أحدث تقرير تلقته نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة من المكتب التجاري بالعاصمة الاسبانية مدريد حول مؤشرات أداء الصادرات المصرية للسوق الأسباني خلال النصف الأول من العام الجاري أن الصادرات المصرية حققت زيادة كبيرة بنسبة 69.1% حيث بلغت نحو 450.7 مليون يورو مقارنة بنحو 266.4 مليون يورو خلال نفس الفترة من العام الماضي .

وفى هذا الاطار أكد الدكتور أحمد مغاورى رئيس التمثيل التجارى أن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس الدور الهام للمكاتب التجارية بالخارج في دعم الصادرات المصرية للأسواق الخارجية وتنفيذ استراتيجية وزارة التجارة والصناعة الهادفة إلى تنمية الصادرات المصرية لمختلف دول العالم .

ومن جانبه أوضح المستشار تجارى أحمد نصر رئيس المكتب التجاري المصري بالعاصمة الإسبانية مدريد أن أهم بنود الصادرات المصرية التي شهدت زيادة كبيرة خلال النصف الأول من عام 2021 تضمنت الحديد الزهر والحديد والصلب بقيمة 145.3 مليون يورو مقارنة بنحو 25.3 مليون يورو بنسبة زيادة بلغت 472.4% حيث مثلت 32.2%من قيمة الصادرات المصرية للسوق الإسباني .

وأوضح رئيس المكتب التجاري بمدريد أن صادرات الفواكه سجلت خلال النصف الأول من العام الجارى نحو 24.9 مليون يورو مقارنة بنحو 8.2 مليون يورو خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 204.7 %، مشيراً إلى أن صادرات السكر والمصنوعات السكرية بلغت نحو 4.3 مليون يورو مقارنة بنحو 965 ألف يورو خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 347.7% .

ولفت نصر إلى أن صادرات الملابس الكروشيه سجلت خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 32 مليون يورو مقارنة بنحو 17.3 مليون يورو خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 84.1%، مشيراً إلى أن صادرات اللدائن ومصنوعاتها بلغت نحو 49.1 مليون يورو مقارنة بنحو 32.5 مليون يورو بنسبة زيادة بلغت 50.9%.

وأوضح رئيس المكتب التجاري بمدريد أن صادرات الملح والكبريت والأتربة والأحجار والمواد الجبسية والأسمنت بلغت خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 3.099 مليون يورو مقابل 1.071 مليون يورو خلال النصف الأول من العام الماضي بنسبة بلغت نحو 189.4%.

المصرى اليوم

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