أخبار عاجلة

أحمد دياب فى ندوة اليوم السابع العالم كله شغال على الكرة صناعة ولازم الأندية تنشئ شركات مساهمة -
إيران تجري منـاورات جوية عبر البلاد وتكشف عن صواريخ "أرض-جو" موجهة -
إيران تمنح جائزة علمية لفيزيائيين مقيمين في الولايات المتحدة -
موسكو تعارض تجدد الأعمال القتالية في سوريا -
بوتين: هيمنة الغرب تتراجع أمام تعدد الأقطاب -
تظاهرات حاشدة بالسودان تطالب بحكم مدني -
رد تركي على على قمة مصر وقبرص و اليونان -
بوتين: الهيمنة الغربية تتراجع أمام التعددية -
مشاهد جديدة من المناورات الإيرانية الجوية -
لندن تغلق التحقيقات بممارسات جنودها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. المصرى اليوم

2.4 مليار دولار استثمارات جديدة لتوسعات ميدور وزيادة الإنتاج 60%

Print
2.4 مليار دولار استثمارات جديدة لتوسعات ميدور وزيادة الإنتاج 60% 2.4 مليار دولار استثمارات جديدة لتوسعات ميدور وزيادة الإنتاج 60%

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية من الأسكندرية بدء التشغيل التجريبى للمرحلة الأولى من توسعات مصفاة ميدور التى تضم وحدة معالجة البوتاجاز الجديدة ومحطة الكهرباء ومحطة معالجة المياه الجديدتين لخدمة مشروع التوسعات الجارى الإسراع بأعماله التنفيذية حالياً.


أكد الملا أن خطة زيادة طاقات مصافى التكرير القائمة أنجزت عدداً من المشروعات الهامة ضمن استراتيجية الوزارة لزيادة طاقات التكرير بمصر للمزيد من تأمين إمدادات المنتجات البترولية بالسوق المحلى، مشيراً إلى أن الإسراع بتنفيذ المشروعات وتشغيلها تباعاً ينعكس على كافة المؤشرات المتعلقة بالاستثمار بداية من تقليل الاستيراد وزيادة الكميات المنتجة محلياً من المنتجات البترولية وإضافة منتجات عالية الجودة للمنتجات التي يتم ضخها عبر الشبكة القومية لنقل الخام والمنتجات البترولية، كما أنها تعطى دلالات قوية على جاذبية الاستثمار في المشروعات البترولية.


وأضاف أن حجم المشروعات البترولية الجارى تنفيذها حالياً فرصة لا تتكرر كثيراً من حيث الحجم والنوعية لاكتساب خبرات جديدة وتقديم أداء يليق بإمكانيات وعراقة وخبرة قطاع البترول. وأشاد الملا بتجربة إدارة الاستثمار والأعمال في تنفيذ المرحلة الأولى من توسعات مصفاة ميدور وما تركته من انطباعات لدى الشركات العالمية المنفذة للمشروع من حيث الوفاء بالالتزامات المالية والتغلب على تحديات المشروع وعلى رأسها تفشى جائحة كورونا وما ترتب عليها من نتائج، مما يعطى دفعات قوية للمشروع الذي تبلغ تكلفته الاستثمارية حوالى 4ر2 مليار دولار ويضيف 60% للطاقة الحالية المصفاة مما يمكنها في نهاية المشروع من توفير 160 ألف برميل يومياً من المنتجات البترولية عالية الجودة، كما وجه الوزير الشكر للشركات العاملة بمشروع التوسعات، مشيراً إلى أن شركات ميدور وإنبى وبتروجت وإيبروم وصان وبترومنت مع المقاول العام قدمت نموذجاً متكاملاً لإدارة الأعمال وإنجازها وفق الخطط الموضوعة والتوقيتات المحددة.


رافق الوزير كل من المهندس عابد عزالرجال الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول ونوابه للتكرير والتصنيع الكيميائى أشرف الشامى والتخطيط والمشروعات المهندس أيمن عمارة ومساعده للسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة المهندس جمال فتحى والمهندس محمد عبدالعزيز وكيل الوزارة للمشروعات والمهندس محمود ناجى معاون الوزير للنقل والتوزيع والمهندس أشرف بهاء رئيس شركة إنبى والمهندس وليد لطفى رئيس شركة بتروجت والمهندس أحمد سمير مدير عام متابعة المشروعات بالوزارة.


وأجرى الملا جولة تفقدية بالموقع استمع خلالها ومرافقوه لشرح تفصيلى من الكيميائى جمال القراعيش رئيس شركة ميدور حول انتظام سير العمل بالمصفاة والموقف التنفيذى لمشروع التوسعات والذى يحقق تقدماً ملموساً أدى للتشغيل التجريبى للمرحلة الأولى منه.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
رد تركي على على قمة مصر وقبرص و اليونان

رد تركي على على قمة مصر وقبرص و اليونان

أول صلاة جمعة بمساجد مصر بعد قرار فتح دورات المياه خلال ساعات

أول صلاة جمعة بمساجد مصر بعد قرار فتح دورات المياه خلال ساعات

أبو دراع المصرى يتحدي باباي الروسي.. الأول فرحان بعضلات من الهرمونات والتاني كانت نهايته مأساوية

أبو دراع المصرى يتحدي باباي الروسي.. الأول فرحان بعضلات من الهرمونات والتاني كانت نهايته مأساوية

انطلاق «مهرجان العسل المصري الثالث» بحديقة الأورمان الشهر المقبل

انطلاق «مهرجان العسل المصري الثالث» بحديقة الأورمان الشهر المقبل