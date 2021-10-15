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شهدت أسعار الذهب ، مساء اليوم الجمعة، 15 أكتوبر2021، تراجعا كبيرا قبل اغلاق البورصة أبوابها بسب ارتفاع عوائد السندات الأمريكية وحدوث زيادة غير متوقعة فى مبيعات التجزية فى سبتمبر، حيث تراجع سعر الذهب عالميا في البورصة وخسر بنسبة 1.5%، وانخفض سعر الذهب في مصر بشكل ملحوظ بعدما حقق ارنفاعا كبيرا على مدار يومين، ليخسر الذهب من 8 إلى 10 جنيهات، وسجل متوسط سعر الذهب عيار 21، الأكثر انتشارا 772 جنيها.

وتقدم «المصرى اليوم» نشرة أسعار الذهب محليا وعالميا، ومؤشرات صعوده أو هبوطه لإيضاح الرؤية أمام المواطنين راغبى الشراء أو البيع أو التداول، سواء في مصر أو في البورصة العالمية.

أعلنت شعبة الذهب في مصر مساء اليوم أسعار الذهب في محال الصاغة، حيث سجل الذهب عيار 24 قيراطًا من 883 جنيها، وسجل سعر الذهب عيار 21 قيراطا من 772، وسجل سعر الذهب عيار 18 من 662 جنيها، بدون المصنعية التي تختلف من مكان لآخر ومن محل لآخر، وتتراوح ما بين 7% و10%، حسب نوع العيار، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6176 جنيهًا.

تراجعت أسعار الذهب عالميا مساء اليوم، بشكل كبير محققة خسائر غير متوقعة ذلك عقب صدور تقرير مبيعات التجزئة لشهر سبتبمر والذى ارتفع بنسبة 0.8% ، وكان المتوقع أن يكون النمو بنسبة 0.5%،مما دفع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأعلى .

وانخفض سعر الذهب فى التعاملات الفورية بنسبة 1.5% ليهبط إلى 1768.38 دولارا للأوقية ونزلت العقود الآجلة للذهب بنسبة 1.7% إلى 1768.30 دولارا للأوقية .

تراجعت اسعار الذهب في أسواق المال، مع قرب نهاية التداول، مساء اليوم، وسجل سعر الذهب عيار 21 قيرطا في أسواق المال، وقت كتابة التقرير، 781.83 جنيها، وسجلت الأوقية «الأونصة»، 1,767.80 $ .

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