أبحاث مميزة تتربع على بساط البحث والنقاش لمؤتمر " المــرأة و الرجــل بين الصــــراع و التوافق " في اليوم الثاني..

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" وكالة أخبار المرأة "

شهدت أعمال مؤتمر " المرأة والرجل بين الصراع والتوافق " تقديم أبحاث معمقة وأوراق عمل مميزة في اليوم الثاني ، حيث قدم الباحثون والباحثات في الجلسة الأولى الدكتورة بيدي أمال والدكتورة سرمد الخزرجي والدكتور مشري محمد والدكتور جيلالي كرايس والدكتورة مهرية خليدة أبحاث تناولت القضايا الشائكة بين الرجل والمرأة في ظل القانون والعرف.

وترأس الجلسة الأولى الدكتور خيري رمضان والدكتور حسن الزوايدة.

في حين تناولت الجلسة الثانية للمؤتمر والتي ترأستها وأدارت نقاشها دور الإعلام في معالجة المشكلات القائمة بين الرجل والمرأة من خلال التلوث الفكري والأخلاقي والغزو الثقافي.

وتحدث بها الأساتذة : الدكتور بلحاج حسنية والدكتور بن راشد رشيد والدكتورة ملال سجية والدكتورة خلوص مليكة والدكتورة أسيل الطفيلي.

فيما ترأست الجلسة الثالثة للمؤتمر الدكتورة ريما يونس والدكتور حسن الزوايدة وتناولت التنمر المجتمعي بين الرجل والمرأة وتأثيره على تربية الأطفال ونشاط

المؤسسات التربوية وتأثيرها على إقامة الأسر النموذجية.

وقدمت في سياق الجلسة أبحاث للأساتذة : الدكتورة إسراء علاء الدين والدكتور بن كتيلة فتيحة والدكتورة خديجة خرياطة والدكتورة رقية قناوة والدكتورة سوزان الشرايري والدكتور بن قسيمة رزيقة والدكتور روني خليل.

وقدمت ما بين الجلسات فقرات لسفراء وسفيرات التحدي والسلام .

من جهته أعلن الدكتور حسن الزوايدة عن موعد أعمال اليوم الثالث للمؤتمر وفحوى حفل الختام.