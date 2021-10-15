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منح مسؤولو نادي توسكر الكيني السفارة المصرية في كينيا 30 دعوة لحضور مباراة الفريق أمام الزمالك غدا، في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا المقرر لها غدا السبت في الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة، والتي ستقام باستاد نيايو الوطني.

وكان الزمالك قد اختتم تدريباته اليوم باستاد نيايو الوطني في العاصمة الكينية نيروبي استعدادا للقاء توسكر الكيني.. وجاء تدريب اليوم خفيفا حتى لا يتعرض اللاعبون للإجهاد.

ويدير مباراة الذهاب بين الزمالك وتوسكر الكيني طاقم تحكيم إثيوبي مكون من باملاك تيسيما حكما للساحة، ويعاونه كل من صامويل تيميسنجو أتانجو مساعدا أول وفاسيكا بيرو فاسيكا مساعدا ثانيا وليما نجويسي حكما رابعا.