أخبار عاجلة

أحمد دياب فى ندوة اليوم السابع العالم كله شغال على الكرة صناعة ولازم الأندية تنشئ شركات مساهمة -
إيران تجري منـاورات جوية عبر البلاد وتكشف عن صواريخ "أرض-جو" موجهة -
إيران تمنح جائزة علمية لفيزيائيين مقيمين في الولايات المتحدة -
موسكو تعارض تجدد الأعمال القتالية في سوريا -
بوتين: هيمنة الغرب تتراجع أمام تعدد الأقطاب -
تظاهرات حاشدة بالسودان تطالب بحكم مدني -
رد تركي على على قمة مصر وقبرص و اليونان -
بوتين: الهيمنة الغربية تتراجع أمام التعددية -
مشاهد جديدة من المناورات الإيرانية الجوية -
لندن تغلق التحقيقات بممارسات جنودها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

توسكر يمنح السفارة المصرية 30 دعوة لحضور مباراة غدا السبت

Print
توسكر يمنح السفارة المصرية 30 دعوة لحضور مباراة الزمالك غدا السبت توسكر يمنح السفارة المصرية 30 دعوة لحضور مباراة غدا السبت

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

منح مسؤولو نادي توسكر الكيني السفارة المصرية في كينيا 30 دعوة لحضور مباراة الفريق أمام غدا، في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا المقرر لها غدا السبت في الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة، والتي ستقام باستاد نيايو الوطني.

وكان الزمالك قد اختتم تدريباته اليوم باستاد نيايو الوطني في العاصمة الكينية نيروبي استعدادا للقاء توسكر الكيني.. وجاء تدريب اليوم خفيفا حتى لا يتعرض اللاعبون للإجهاد.

ويدير مباراة الذهاب بين الزمالك وتوسكر الكيني طاقم تحكيم إثيوبي مكون من باملاك تيسيما حكما للساحة، ويعاونه كل من صامويل تيميسنجو أتانجو مساعدا أول وفاسيكا بيرو فاسيكا مساعدا ثانيا وليما نجويسي حكما رابعا.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
حسين ياسر المحمدي: الزمالك لم يتأثر برحيل فرجاني .. ومصطفى فتحي إضافة قوية للفريق

حسين ياسر المحمدي: الزمالك لم يتأثر برحيل فرجاني .. ومصطفى فتحي إضافة قوية للفريق

حسين ياسر المحمدي : أداء الزمالك غير مطمئن .. ومواجهة توسكر صعبة

حسين ياسر المحمدي : أداء الزمالك غير مطمئن .. ومواجهة توسكر صعبة

قبل ساعات من مواجهة توسكر .. الزمالك يكشف حقيقة الخلافات بين كارتيرون واللاعبين

قبل ساعات من مواجهة توسكر .. الزمالك يكشف حقيقة الخلافات بين كارتيرون واللاعبين

هل كارتيرون هرب من الزمالك في ولايته الأولى ؟ .. وكيله يكشف الحقيقية

هل كارتيرون هرب من الزمالك في ولايته الأولى ؟ .. وكيله يكشف الحقيقية