فى حفل افتتاح دورته الخامسة.. مهرجان الجونة السينمائى يتوهج بالنجوم

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من حريق أثار مخاوف وتوهجت خلاله ألسنة اللهب والدخان الذى غطى سماء المنطقة.. إلى حفل افتتاح وسط أجواء مبهجة توهج خلاله النجوم لينيروا منطقة الجونة بالبحر الأحمر.. انطلقت فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائى، أمس الأول، لتتجاوز حريقًا شب فى وحدات خارج مسرح مركز المؤتمرات المخصص لحفل الافتتاح، والذى اندلع قبل 24 ساعة من الحفل، حيث تم الانتهاء من إعادة طلاء وتجهيز الأماكن التى احترقت فى ساعات محدودة سبقت حفل الافتتاح.

مهرجان الجونة السينمائى الدولى

علق المهندس سميح ساويرس، مؤسس مدينة الجونة: «نحتفل هذا العام بخامس دورة، وكل سنة تكون أصعب مما سبقها، وعلى الرغم من أننا نحاول كل عام أن نكون أكثر تنظيما، لكن دائما تحدث ظروف خارجة عن إرادتنا، ليعتذر ساويرس عن تأخير انطلاق الحفل لمدة نصف ساعة»، وقال: «العام المقبل لن يحدث ذلك مرة أخرى».

مهرجان الجونة السينمائى الدولى

وفى لفتة إنسانية خلال حفل الافتتاح، أحيا المهرجان أسماء نجوم رحلوا هذا العام، فى مقدمتهم النجم الراحل سمير غانم.

مهرجان الجونة السينمائى الدولى

وفى وسط مفاجأة للحضور، صعدت الفنانة لبلبة لتقدم تكريم خاص للفنان سمير غانم، وقالت: «يشرفنى النهارده إنى أتكلم عن عِشرة العمر الذى عملت معه 7 أفلام، هو صانع السعادة الذى صنع كوميديا خاصة به هو فقط، ونحن اليوم هنا لكى نقول له وحشتنا.. هو الفنان سمير غانم».

مهرجان الجونة السينمائى الدولى

وتعرضت لبلبة للسقوط على خشبة مسرح البلازا، وذلك بعد حديثها عن أسطورة الكوميديا الراحل سمير غانم، إثر تعثرها أثناء نزولها من المسرح، الأمر نفسه كادت تتعرض له الفنانة ليلى علوى، إلا أنها تمالكت نفسها أثناء تواجدها فى قاعة الافتتاح.

مهرجان الجونة السينمائى الدولى

وصعد الفنان سيد رجب على المسرح ليشارك بالحكى والتعليق على فيديو عرض لتكريم النجوم الذين رحلوا عن عالمنا فى هذا العام، وفى مقدمتهم سمير غانم، ومنهم الكاتب والمؤلف وحيد حامد، والكاتب مصطفى محرم، ويوسف شعبان، وأحلام الجريتلى، والفنانة دلال عبدالعزيز، وهادى الجيار، ومدير التصوير رمسيس مرزوق.

مهرجان الجونة السينمائى الدولى

ورحب مدير المهرجان انتشال التميمى بالحضور، قائلا: «خلال السنوات الماضية، نفخر بأننا قدمنا مشروعا ناجحا فى خريطة المهرجانات الدولية، وصاحب الفضل فى ذلك هو فريق المهرجان الذى عمل بجهد حتى وصل إلى تلك المكانة، ويتحول من شخص لم يشاهد أفلاما إلى خبير فى المهرجانات الدولية»، وقدم «التميمى» أعضاء لجان التحكيم المختلفة بالمهرجان.

مهرجان الجونة السينمائى الدولى

ومنهم منة شلبى وأروى جودة، كما تسلم النجم أحمد السقا جائزة الإنجاز الإبداعى من زميلته النجمة هند صبرى، التى وصفته بـ«الفارس الذى يضحى بحياته من أجل إنجاح العمل». وتعرض السقا للارتباك لحظة تكريمه، وساعدته هند والنجم شريف منير فى تجفيف عرقه وتنظيف بدلته من بعض قطع المناديل الورقية التى علقت بها.

مهرجان الجونة السينمائى الدولى

وبسيارته اللامبورجينى المطلية بالذهب والتى تحمل اسم «نمبر وان»، دخل محمد رمضان حفل الافتتاح، ليختتمه بأغنية «جو البنات» بمشاركة ريد ون، و«سالكسو»، وفاجأته الفنانة بشرى بباقة من الزهور على خشبة المسرح، ليرد محمد رمضان وهو يقبلها قائلا: «الصلح خير»، وذلك بعد ما أثير عن خلافهما إثر تقديمها أغانى تسخر فيها منه ومن تلقيبه لنفسه بـ «نمبر وان».

مهرجان الجونة السينمائى الدولى

وحمل الحفل شعار «الإطلالات الجريئة والغريبة والمثيرة» للمشاهير، والتى تنافست فيها منة شلبى وتارا عماد ورانيا يوسف ودينا الشربينى ونجلاء بدر وشيرين رضا ودرة وليلى علوى وإلهام شاهين وهالة صدقى ونسرين طافش وعلا رشدى.

مهرجان الجونة السينمائى الدولى

وظهرت الفنانة مايا دياب بقبعة ضخمة أثارت انتباه الحضور، وعلقت «مايا» عقب الحفل فى تصريحات لها: «إن مكنتش أهدى ده للجونة..هديه لمين؟»، كما ظهر الفنان آسر ياسين وهو يقبل زوجته على الريد كاربت، وتبادلت دينا الشربينى المزاح والرقص مع الفنان حسن أبوالروس، الذى ارتدى بدلة ملونة علق عليها المتابعون بأنها تشبه «لوحة تشكيلية».

مهرجان الجونة السينمائى الدولى

وحضرت دينا الشربينى بعد شائعات تغيبها عن الحفل وإصابة قدمها، وأيضا تبادلت يسرا الرقص والغناء عقب الحفل مع أسرة مسلسلها الأخير وهم الفنان باسل الخياط، والفنانتان أروى جودة ومايان السيد إلى جانب السيناريست تامر حبيب.

مهرجان الجونة السينمائى الدولى

وتخلى المهرجان هذا العام عن عرض فيلم للافتتاح، كما أعلن «ساويرس» عن عدم دعوة النجوم الأجانب بسبب ظروف كورونا، وعلق رجل الأعمال نجيب ساويرس، مؤسس المهرجان، على اندلاع حريق قبل حفل الافتتاح: «اللى ييجى فى الريش بقشيش» كما يقولون.

مهرجان الجونة السينمائى الدولى

وتابع: «لم يكن هناك رهان على شىء، بل قدمنا مهرجانا حبا فى السينما وفى سعادة الناس التى يبسطها السينما والأفلام رغم تحديات كورونا التى واجهناها العام الجارى والماضى».