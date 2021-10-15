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أمر ملكي بإنشاء هيئة تطوير ينبع وأملج والوجه وضباء

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أمر ملكي بإنشاء هيئة تطوير ينبع وأملج والوجه وضباء أمر ملكي بإنشاء هيئة تطوير ينبع وأملج والوجه وضباء
أصدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عدة أوامر ملكية على النحو التالى:

إنشاء هيئة لتطوير ينبع وأملج والوجه وضباء.

يعفى الدكتور/ توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة وزير الصحة من منصبه، و يعين فهد بن عبدالرحمن بن داحس الجلاجل وزيراً للصحة.

يعفى عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز العريفي مساعد وزير النقل والخدمات اللوجستية من منصبه.

ترقية الفريق الركن مطلق الأزيمع إلى رتبة فريق أول ركن وتعيينه قائدا للقوات المشتركة.

يعين الدكتور/ توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة وزيراً للحج والعمرة.


الوطن السعودية

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