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مدرب "النصر": بدعم الجماهير سنكون أقوى ونملك فريقًا كاملًا بلاعبين مميزين

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مدرب "النصر": بدعم الجماهير سنكون أقوى ونملك فريقًا كاملًا بلاعبين مميزين مدرب "النصر": بدعم الجماهير سنكون أقوى ونملك فريقًا كاملًا بلاعبين مميزين
في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة "الوحدة" الإماراتي

مدرب

أكّد البرتغالي بيدرو مانويل مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، أن الاستعدادات مهمة طبقًا لهذه المباراة، مضيفًا: "خاصة أننا لم نملك وقتًا طويلًا مع الدوليين، ولكننا نملك فريقًا كاملًا بلاعبين مميزين أصحاب كفاءة فنية".

وقال بيدور في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة الوحدة الإماراتي في ربع نهائي دوري أبطال آسيا: "نحن نحترم الوحدة كمنافس، ونستشعر أهمية هذه المباراة التي ينتظرها جمهورنا منذ مدة، وسيزيد من أهميتها حضور الجماهير النصراوية بكامل سعة المدرجات".

وأضاف: "من المهم أن نكون مستعدين للمواجهة، فهي أشبه بالمباريات النهائية؛ لأنه عند الخسارة لا مجال للتعويض، نعم أنا أعرف الوحدة من خلال عملي في الإمارات، والأهم أنني أعرف لاعبي فريقي النصر مسبقًا، وبالنهاية يجب احترام الوحدة لأنهم يملكون لاعبين مميزين، وأيضًا أصحاب خبرة".

وتابع: "فرصة كل فريق للتأهل ٥٠% الآن، ولكننا نعمل لأن تنتهي المباراة ونحن قد تأهلنا بنسبة ١٠٠%، نعم أنا جديد في النادي، ولم ألتقِ ببعض اللاعبين لأكثر من يومين، واليوم نقوم بالتدريب الأخير فقط، ولكننا نملك الكثير من المقومات لنعمل عليها، فلم نملك وقتًا كبيرًا للعمل البدني، ولذلك كان تركيزنا على الأمور الخططية البحتة ودراسة الخصم وتوضيح مصادر قوته وضعفه للاعبينا".

وقال المدرب البرتغالي: "شخصيًّا لديّ ثقة كبيرة بهؤلاء اللاعبين لمواصلة مستوياتهم المعهودة، خصوصًا بحضور جماهيرنا الكبيرة غدًا".

وفي ختام حديثه توجه لجماهير النادي بالقول: رسالتي لجماهير النصر "هي رسالة واضحة وبسيطة، معًا سنكون الأقوى، وأتمنّى غدًا أن نشاهد ملعبنا ممتلئًا بحضورهم وتشجيعهم حتى آخر دقيقة، وهذا سيكون أكبر دافع للاعبين لتحقيق الانتصار".

في المقابل قال المدافع عبدالله مادو: "مباراة الغد مهمة جدًّا، وكلنا نملك الحماس والدافع للتأهل، وحضور الجماهير سيكون دافعًا إضافيًّا لأن نهديهم التأهل، نحن بانتظار جماهيرنا الكبيرة في الملعب لنهديهم الفوز بإذن الله".

النصر دوري أبطال آسيا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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