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ثقافة سوهاج تواصل فعاليات حملة طرق الأبواب

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ثقافة سوهاج تواصل فعاليات حملة طرق الأبواب ثقافة سوهاج تواصل فعاليات حملة طرق الأبواب

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في إطار التعاون بين مؤسسات الدولة، وبرعاية د. إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم فعاليات حملة «طرق الأبواب»، من خلال فرع ثقافة سوهاج بإقليم وسط الصعيد الثقافى، بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة، والتى تأتي ضمن برنامج «المرأة المصرية صانعة السلام»، تضمنت الفعاليات مهرجانا ثقافيا فنيا بقرية البربا بجرجا، حيث أقيمت محاضرة بعنوان «المرأة المصرية صانعة السلام» دارت حول دور المرأة في الحفاظ على الأسرة وتربية النشء، حاضرتها د. سهير ماهر، د. منى حنا، ود. نجاة العقيلى، بجانب ورشة فنون تشكيلية عن حرب أكتوبر تنفيذ احمد محمد السيد، وورشة لتعليم الإكسسوار للفنانة فاطمة أبوالحمد، وعرضا فنيا لفرقة سوهاج للفنون الشعبية فقرة «التنورة».

كما تضمنت الفعاليات عقد محاضرتين بعنوان «المرأة المصرية صانعة السلام»، «دور المرأة في صيانة الأسرة» حاضرهما جيهان على ربيع، د. منى حنا، هانم عبدالرازق، وتحدثت عن الأسرة وأنها لبنة المجتمع الصغيرة، ومن أهم الأدوار التي تقوم بها المرأة رعاية الأبناء وتربيتهم التربية الصالحة، بجانب ورشة فنون تشكيلية تنفيذ الفنان أحمد محمد السيد، وورشة لتعليم الإكسسوار مع فاطمة أبوالحمد، بجانب عرض لفرقة سوهاج للفنون الشعبية، وذلك بقرية البلابيش بدار السلام، وقرية البرديس البلينا.

المصرى اليوم

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