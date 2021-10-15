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فازت مصر بمنصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لاتحاد البرلمانات الافريقية عن مجموعة دول شمال افريقيا حيث فاز الدكتور شريف الجبلى رئيس الوفد البرلمانى المصرى ورئيس لجنة الشؤون الافريقية بمجلس النواب بهذا المنصب في ختام إجتماعات اتحاد البرلمانات الافريقية بجيبوتى اليوم الجمعة

و قال «الجبلى» في تصريحات له اليوم إن الوفد البرلمانى المصرى بذل جهوداً مكثفة خلال هذه الاجتماعات موجهاً التحية للنائب عمرو هندى وكيل لجنة الشؤون الافريقية والنائبة رشا أبوشقرة امين سر لجنة الشؤون الافريقية على دورهما المهم في دعمه للحصول على هذا المنصب المهم

كما وجه التحية والتقدير لقيادات واعضاء الاتحاد البرلمانات الافريقية على دعمهم ومساندتهم له. واضاف: «هذا الفوز بانه دليل قاطع على تقدير الاشقاء الافارقة للدور الرائد والمحورى والتاريخى الذي تقوم به مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى تجاه جميع القضايا التي تهم دول القارة السمراء»