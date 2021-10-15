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«الوقاية من الأمراض المعدية».. محاضرة لبيت ثقافة كبريت

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«الوقاية من الأمراض المعدية».. محاضرة لبيت ثقافة كبريت «الوقاية من الأمراض المعدية».. محاضرة لبيت ثقافة كبريت

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نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، مجموعة متنوعة من الأنشطة الفنية والثقافية التوعوية بفرع ثقافة السويس، بإقليم القناة وسيناء الثقافة برئاسة الكاتب محمد نبيل، حيث أقام بيت ثقافة كبريت التابع للفرع بالقطاع الريفي، محاضرة بعنوان «الوقاية من الأمراض المعدية» حاضرتها انتصار عطية، وذلك طبقا للخطه المدرج تنفيذها لفرع ثقافة السويس خلال شهر أكتوبر ٢٠٢٠.

وتحدثت المحاضرة بأنه تنشأ الأمراض المُعْدِيَة عند دخول أجسامِ غريبة ملوثة إلى جسم الإنسان، تكون هذه الأجسام الغريبة عبارة عن جراثيم، أو فيروسات، أو فطريات، أو طفيليات، حيث انتشر في الأعوام السابقة عدد كبير من الأمراض المعدية، مثل الزكام والإنفلونزا وغيرها الكثير، وقد عملت مسبباتها على تطوير نفسها، حيث نتج عن ذلك أمراض معدية ضارة جداً وخطيرة ومنها ما ينقل من خلال الهواء وعند مصافحة المريض أو ملامسته بشكل مباشر، ومنها ما ينقل عبر طرق أخرى والأمراض المعدية هي عبارة عن أمراض تضعف الجهاز المناعي في الجسم بشكل قوي وتؤثر على الجسم وتهدم طاقاته، وسميت بالمعدية لأنها تنتقل من جسم لآخر عبر التنفس وغيرها من طرق الانتقال والتي تسهل استقرارها في جسم المصاب، حيث تقوم بتطوير نفسها في داخل جسم المصاب مهما كان قوي البنية.

وعن كيفية الوقاية، تحدث بأن سبب الأمراض المُعدية هي الكائنات المجهرية التي تعيش في الآخرين والحيوانات أو البيئة وهي صغيرة جداً لا ترى، فإذا لم يتم التلامس معهم يمكن منع العديد من الالتهابات والأمراض وهناك خطوات أساسية يمكن اتخاذها للحفاظ على صحة جيدة وتقليل خطر الإصابة وانتشار أي مرض مُعد وهو استخدام الأدوية واللقاحات بشكل صحيح، والمحافظة على اللقاحات في وقتها.

وفي السياق ذاته، أقامت مكتبة نادي الشرطة الفرعية سرد حكي لكتاب بعنوان «كُلني يا مولاي» من سلسلة «كليلة ودمنة».

وفي بيت ثقافة العمدة التابع للفرع بالقطاع الريفي، تم عرض فيلم سينما أطفال بعنوان «الإخوة الثلاثة».

الوقاية من الأمراض المعدية" محاضرة لبيت ثقافة كبريت

المصرى اليوم

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