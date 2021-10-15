بشأن وزراء وقيادات في الجيش.. أوامر ملكية سعودية جديدة

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أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) بصدور أمر ملكي بشأن تعديلات وزارية في الحكومة السعودية، وترقية عدد من قيادات في الجيش.

وبموجب الأمر الملكي تم إعفاء الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير الصحة من منصبه، ليتم تعيينه وزيراً للحج والعمرة. كما تم تعيين فهد بن عبدالرحمن بن داحس الجلاجل وزيرًا للصحة

وفي سياق آخر أفادت واس بصدور أمر ملكي سعودي بترقية الفريق مطلق بن سالم بن مطلق الازيمع إلى رتبة فريق أول ركن، وتعيينه قائدًا للقوت المشتركة، كما يعين عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز العريفي مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة. كما صدر أمر ملكي بإنشاء هيئة لتطوير ينبع وأملج والوجه وضباء.