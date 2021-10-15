أستاذ نقد: الأدب فن وليس علم

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة مفيدة إبراهيم أستاذ الأدب والنقد وعميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بكفر الشيخ في جامعة الأزهر، إن كتاب «الكامل في اللغة والأدب» للمبرد من الكتب التراثية الهامة، وإن الكتب التراثية عبارة عن قيمة متجددة وقديمة وتليدة في الوقت ذاته، مشيرةً إلى أن الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف نادى بالحفاظ على التراث.

وأضافت «إبراهيم»، خلال حوارها مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على فضائية «CBC»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي نادى بزيادة الجانب والتوعي للشباب من الناحية الدينية، مشيرةً إلى أن الجانب الديني واللغوي والثقافي موجود بكتب التراث التي يحرص عليها الشيخ أحمد الطيب.

وتابع، ان مؤلف «الكامل في اللغة والأدب» طلب العلم منذ أن كان صغيرا وولد في عام 210 هجريا، وحصل على العلم من مشايخ وفقهاء البصرة حتى علما من ضمن الأعلام وإماما من ضمن الأئمة، واستمر في تلقي العلم حتى 246 هجريا، ثم رحل إلى بغداد بناء على طلب الخليفة المتوكل، وقُتل في عام 247 هجريا، وقال عنه ابن جني إنه جبل في العلم، فقد كان يحمل من العلوم ما لا يحمله غيره.

وأشارت، إلى أنه بدأ كتابه عن الرسول وصحابته الكرام، وختمه بباب عن آيات الذكر الحكيم، وفي قلب الكتاب تحدث عن أخبار الخوارج والحكماء والبلاغة ومختلف العلوم اللغوية والقضايا النحوية، كما عالج قضايا اجتماعية، وتحدث عن الأدب بشكل موسوعي.

وأوضحت، أن الأدب فن وليس علم، لأن العلوم لديها مبادئ ونصوص لا يمكن الخروج عنها مثل علم النحو والبلااغة والكيمياء والفيزياء، أما الفن فهو تعبير عن المشاعر والأحاسيس.