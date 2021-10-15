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صراع المصالح يضرب الإخوان.. 2 مليون دولار من تركيا للقيادات ومنير مهدد بالاغتيال ()

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صراع المصالح يضرب الإخوان.. 2 مليون دولار من تركيا للقيادات ومنير مهدد بالاغتيال (فيديو) صراع المصالح يضرب الإخوان.. 2 مليون دولار من تركيا للقيادات ومنير مهدد بالاغتيال ()

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قال حازم قريطم، المحلل السياسي، والباحث في شؤون تيارات الإسلام السياسي، إننا لا نقبل على أرضنا ووطنا أن تكون هناك دولة داخل الدولة للإخوان وهو الأمر الذي نرفضه.

أضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أن ما حدث من اتهامات متبادلة بين جماعة الإخوان الإرهابية يجب التوقف أمام هذا المشهد، حتى يعلم من يؤمنون بهم أو يمدوهم بالأموال أن الجماعة تتقاتل على المصالح فقط.

أشار المهندس حازم قريطم إلى أن الإخوان طرحوا أنفسهم على المجتمع بأن لديهم تماسك في البنية التنظيمية وهذا كان متمثل في فترات طويلة ولكن الوقت الحالي أصبح ذلك الأمر غير موجود.

كشف الباحث في شؤون تيارات الإسلام السياسي أن التركية تقوم بدفع 2 مليون دولار شهريا لقيادات الإخوان المتواجدين في أنقرة.

استطرد حازم قريطم أن النظم الحاكمة السابقة تركت مساحة للإخوان للتغلغل في المجتمع، موضحا أن خيرت الشاطر ومحمود عزت، قاموا بتكوين فرق للتواصل مع دول أجنبية.

وأشار حازم قريطم، المحلل السياسي، والباحث في شؤون تيارات الإسلام السياسي إلى أن النظم الحاكمة السابقة تركت مساحة للإخوان للتغلغل في المجتمع متوقعا أن يقدم الإخوان على اغتيال إبراهيم منير.

المصرى اليوم

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