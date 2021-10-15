بشرة خير.. مواجهة بطل النيجر تفتح للأهلي أبواب التتويج الأفريقي

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يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفًا على نظيره السلام الوطني في الخامسة والنصف من عصر غدٍ السبت، في إطار ذهاب دور الـ 32 لرابطة دوري أبطال أفريقيا بنسختها الجارية.

الأهلي سبق وأن واجه فريق من النيجر في مستهل مشواره بدوري أبطال أفريقيا، ونجح في اجتياز عقبته وحقق لقب البطولة في تلك النسخة.

في النسخة الماضية 2020-2021، استهل الأهلي رحلته في الدفاع عن لقبه بمواجهة سونيديب بطل النيجر، واستطاع بطل مصر الفوز ذهاباً بهدف نظيف و إيابًا بالقاهرة برباعية نظيفة، ونجح في تحقيق اللقب العاشر في النهاية.

الأهلي يسعى مجددًا لتكرار سيناريو النسخة الماضية وتحقيق اللقب للنسخة الثالثة على التوالي، خاصةً بعدما أوقعته القرعة مرة أخرى في مواجهة فريق يُمثل النيجر بدور الـ32 من عمر دوري الأبطال على غرار النسخة الماضية.