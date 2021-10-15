إشادة دولية بحفل افتتاح بطولة العالم للرماية الاطباق المروحية

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أشادت وفود الدول المشاركة في بطولة العالم للرماية علي الأطباق المروحية بالحفل المبهر لافتتاح البطولة الذى أقيم بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة والذي تضمن عرض فقرات فنية رائعة، بدأت بعزف السلام الجمهورى ، وعرض للموسيقى العسكرية، وفقرة للموسيقار عمر خيرت الذي قدم عدداً من السيمفونيات الموسيقية والأغانى التى نالت إعجاب وإشادة جمهوره ، إضافة إلي عرض فني اشترك فيه النجم السينمائي أمير كرارة، وفقرة غنائية من تقديم المطرب أحمد جمال واختتم الحفل بالألعاب النارية التى أبهرت السادة الحضور .

وشهد الحفل حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء حازم حسنى رئيس الاتحادين المصري والافريقى للرماية، وفلاديمير ليسن رئيس الاتحاد الدولى للرماية الخرطوش، وجوان فرانسوا رئيس الاتحاد الدولى للرماية الأطباق المروحية ، ورؤساء الوفود والبعثات المشاركة فى البطولة وبعض رؤساء الشركات الراعية.

وتقام بطولة العالم في الفترة من 11 وحتى 18 أكتوبر المقبل، تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على ميادين الرماية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

نقل وزير الشباب والرياضة -في الكلمة التي القاها في افتتاح- تحيات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتمنيات سيادته بالنجاح والتوفيق لجميع المشاركين في البطولة، متمنياً طيب الإقامة لجميع المشاركين.

أكد الوزير أن مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية تعد أحد أهم المعالم الرياضية الحضارية علي مستوي منطقة الشرق الأوسط وعلي مستوي العالم لما تمتلكه من إمكانيات هائلة تم انشائها وفقاً لأعلي المواصفات والمعايير العالمية التي جعلتها تضاهي وتفوق كبري القري الأوليمبية في مختلف دول العالم، لافتاً إلي مجهودات الحكومة المصرية بقيادة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وجميع مؤسسات الدولة وفي مقدمتها القوات المسلحة المصرية والتي كان لها الفضل الكبير في خروج هذا الصرح العظيم إلي النور .

أعرب الوزير عن بالغ التقدير لجميع المؤسسات الرياضية الدولية لثقتها الكبيرة في قدرات مصر وامكاناتها علي احتضان مختلف منافساتها واستضافة كافة الوفود المشاركة من لاعبين واداريين وفنيين وجماهير.

وتشمل بطولة العالم للرماية للاطباق المروحية بطولة الجائزة الكبرى وبطولة افريقيا وختام منافسات بطولة العالم، بمشاركة 350 رامِ ورامية من 15 دولة عربية وأجنبية، وانطلقت فعالياتها بمنافسات بطولة الجائزة الكبرى والتى حصلت مصر فيها على أكبر عدد من الميداليات بواقع 9 ميداليات متنوعة.