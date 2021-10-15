وزير الرياضة يستهل جولته التفقدية بالقاهرة بافتتاح أعمال تطوير مراكز الشباب

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افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أعمال تطوير ورفع كفاءة مركز التكوين المهني بالساحل بمحافظة القاهرة، في مستهل جولته التفقدية للمنشآت الشبابية والرياضية بالمحافظة، بحضور النائب ابانوب عزت والنائب محمد عبد الرحمن راضي أعضاء مجلس النواب عن دائرة الساحل وروض الفرج.

تضمنت أعمال التطوير ورفع الكفاءة تطوير شامل للمبني والذي يضم العديد من ورش الاعمال اليدوية والحرفية، وعقب افتتاح أعمال التطوير تفقد وزير الشباب والرياضة منشآت وانشطة المركز والتي تضمنت معرضاً للحرف اليدوية، ومنتجات المركز من الأعمال الخشبية والمعدنية والمنسوجات.



أكد الدكتور أشرف صبحي أن الوزارة تضع ضمن أولوياتها الاهتمام بالحرف اليدوية من خلال تشجيع الشباب والفتيات علي الصناعات اليدوية المبتكرة والتي تساهم بشكل مناسب في توفير فرص عمل مناسبة لهن، مما له أثر كبير في تزويد دخلهم من خلال فرص تسويقية حقيقة ستوفرها الوزارة مع عدد من الشركات العاملة في هذا المجال، في إطار توجهات الدولة لتشجيع صانعى الحرف اليدوية وفتح منافذ لتسويقها، ومساعدة العاملين بها من الشباب على تحويلها لمشروعات إنتاجية، فضلاً عن تشجيع الشباب من العاملين فى هذا المجال على تقديم منتجاتهم المتميزة والتوسع فى تسويقها والترويج لها من خلال المعارض التسويقية التي تنظمها الوزارة.

أشار "صبحي" الي ان الوزارة تدرس إمكانية استغلال مركز التكوين المهنى بحى الساحل بمحافظة القاهرة الاستغلال الأمثل الذي يخدم المنطقة وسكانها والمناطق المجاورة لها، بحيث يتم تحويله إلى مركز لتأهيل الشباب وتدريبهم على الحرف اليدوية لتوفير عدد من فرص العمل للشباب بالقطاع الخاص، فى إطار دعم الوزارة الدائم لتوفير العديد من فرص العمل للشباب.

حضر افتتاح أعمال التطوير بالمركز كل من الدكتور محمد عبد القادر مساعد وزير الشباب والرياضة لمراكز الشباب والاستثمار، واللواء اسماعيل الفار رئيس الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب بالوزارة، ايمان عبد الجابر رئيس الادارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات، والدكتور سيد حزين مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، منال جمال مدير عام الادارة العامة لتدريب الشباب بالوزارة.



ومن المقرر أن تتضمن الجولة التفقدية بمحافظة القاهرة افتتاح أعمال تطوير ورفع كفاءة بمراكز شباب "الحبانية وعابدين وعين الصيرة"،وكذا افتتاح أعمال التطوير بنادي التجمع هايتس، بالإضافة الي افتتاح سفينة النيل للشباب العربي، وتختتم الجولة بحضور احتفال قبائل العائلات العربية باحتفالات نصر أكتوبر