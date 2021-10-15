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«أمن الجيزة» يكثف تحرياته لكشف غموض جثة ربة منزل في كرداسة

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«أمن الجيزة» يكثف تحرياته لكشف غموض جثة ربة منزل في كرداسة «أمن الجيزة» يكثف تحرياته لكشف غموض جثة ربة منزل في كرداسة

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تكثف مباحث الجيزة تحريات لكشف غموض العثور على جثة ربة منزل داخل شقتها بمنطقة كرداسة، وقررت النيابة العامة انتداب طبيب شرعي للكشف عن سبب وفاتها وطالبت الأجهزة الأمنية.

وكلفت النيابة العامة الأجهزة الأمنية بسرعة إجراء تحرياتها في الواقعة وكشف ملابساتها، كما استعجلت الطب الشرعي لإنهاء كتابة التقرير.

كان قسم شرطة كرداسة تلقى بلاغا من مفتش الصحة بوجود شبهة جنائية في وفاة ربه منزل، انتقل ضباط القسم إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثة سيدة 46 سنة، ترتدي كامل ملابسها، وتبين خلو الجثة من أي إصابات.

وكشفت التحريات الأولية أن المتوفاة مدمنة لمخدر الهيروين بعد العثور على باقي مسحوق يشتبه بأنه هيروين، ورجحت أن سبب الوفاة تعاطي المتوفاة جرعة زائدة.

المصرى اليوم

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