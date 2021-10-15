موسكو تستدعي الملحق العسكري الأمريكي بعد محاولة مدمرة أمريكية انتهاك المياه الإقليمية

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استدعت وزارة الدفاع الروسية الملحق العسكري الأمريكي، وذلك بعد ساعات من إعلان وزارة الدفاع الروسية، الجمعة، إحباط سفينة عسكرية روسية لمحاولة مزعومة من المدمرة الأمربكية «يو. إس إس تشافي» لانتهاك المياه الإقليمية الروسية في بحر اليابان.

ونقلت وكالة «إنترفاكس» الروسية للأنباء، عن الكرملين قوله إن وزارة الدفاع الروسية استدعت الدبلوماسي الأمريكي تنديداً منها بحادثة المدمرة.

وكشفت الوزارة أن الحادث وقع خلال مناورات بحرية روسية صينية في بحر اليابان، موضحة أن طاقم السفينة الروسية الأميرال تريبوتس حذر على قناة اتصال دولية من عدم جواز مثل هذه التحركات، وأبلغ المدمرة الأمربكية بأنها دخلت منطقة مغلقة أمام حركة الملاحة بسبب التدريبات بنيران المدفعية، بحسب «إنترفاكس».