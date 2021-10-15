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تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة المصري والموارد المائية الأوغندي

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تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة المصري والموارد المائية الأوغندي تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة المصري والموارد المائية الأوغندي

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اقيم مساء اليوم الجمعة، الاجتماع الفني التنسيقي الخاص بمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي مع سلطات الموارد المائية بطل أوغندا، المقرر اقامتها مساء غدًا السبت، على ملعب سانت ماري كيتندي بالعاصمة الأوغندية كمبالا، في ذهاب دور ال32 من بطولة الكونفيدرالية الافريقية


وخلال الاجتماع الذي ترأسه مراقب المباراة الرواندي، أليكسيس ريدامبتوس بحضور مراقب الحكام التنزاني، أبدي سود. والمنسق الطبي الأوغندي، بوجينجو أبولو، تم الاتفاق على كافة الترتيبات المتعلقة بالمباراة، حيث سيرتدي المصري القميص الأبيض والشورت الأخضر والجوارب البيضاء وسيرتدي حارس المصري اللون البنفسجي.

فيما سيرتدي فريق سلطات الموارد القميص الأصفر والشورت الأزرق والجوارب الصفراء وسيرتدي حارسه القميص البرتقالي والشورت الأسود والجوارب السوداء.

كما تم الاتفاق على وجود تسعة لاعبين من كل فريق على مقاعد البدلاء مع اجراء خمسة تغييرات على مدار المباراة.

المصرى اليوم

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