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"الداخلية" تُنهي استعداداتها للمشاركة في فعاليات أسبوع جيتكس للتقنية بدبي

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"الداخلية" تُنهي استعداداتها للمشاركة في فعاليات أسبوع جيتكس للتقنية بدبي "الداخلية" تُنهي استعداداتها للمشاركة في فعاليات أسبوع جيتكس للتقنية بدبي
لإبراز الحلول التقنية التي وفَّرتها في هذا المجال.. وللعام السابع على التوالي

صورة أرشيفية:

أكملت وزارة الداخلية استعدادها للمشاركة للعام السابع على التوالي في فعاليات أسبوع جيتكس للتقنية في مدينة دبي بقاعة الشيخ سعيد للحكومات في مركز دبي الدولي للمعارض والمؤتمرات، وذلك خلال الفترة من 17 إلى 21 أكتوبر 2021.

وتُبرز المشاركة استثمار الوزارة الحلول التقنية، والتميُّز الذي حققته السعودية بجهاتها الحكومية كافة في هذا المجال، من خلال استعراض أحدث الابتكارات والأنظمة التقنية والتطبيقات، والعديد من المبادرات التقنية الداعمة للتحول الرقمي، التي تم تفعيلها خلال الجائحة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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